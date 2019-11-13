Гвардиола летом может вернуться в «Баварию»

Руководство «Баварии» рассматривает вариант с возвращением в клуб Хосепа Гвардиолы.
По информации Sport Bild, испанец входит в шорт-лист мюнхенцев наряду с Томасом Тухелем («ПСЖ») и Эриком тен Хагом («Аякс»).
Сообщается, что Гвардиола регулярно общается с руководителями «Баварии», которые надеются, что специалист не захочет оставаться в «Манчестер Сити» на четвертый сезон.
- Контракт 48-летнего тренера с английским клубом рассчитан до 2021 года.
- Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.
- С командой он за три сезона выиграл семь трофеев.
Источник: Sport Bild