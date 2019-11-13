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Гвардиола летом может вернуться в «Баварию»

13 ноября 2019, 11:38
10

Руководство «Баварии» рассматривает вариант с возвращением в клуб Хосепа Гвардиолы.

По информации Sport Bild, испанец входит в шорт-лист мюнхенцев наряду с Томасом Тухелем («ПСЖ») и Эриком тен Хагом («Аякс»).

Сообщается, что Гвардиола регулярно общается с руководителями «Баварии», которые надеются, что специалист не захочет оставаться в «Манчестер Сити» на четвертый сезон.

  • Контракт 48-летнего тренера с английским клубом рассчитан до 2021 года.
  • Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.
  • С командой он за три сезона выиграл семь трофеев.

Источник: Sport Bild
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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Nikoo
1573635186
Ооо, вот это новость))
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OBOLEV
1573636389
Ахахаха. Ну не знаю. У шейхов безграничный возможности и терпение + сейчас у Пепа потенциально самая сильная команда в мире. Зачем идти в Баварию?! При всем уважении. Любая другая лига и клуб, для Пепа это понижение.
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levon_man
1573637820
Пеп как-то говорил, что если возвращаться - то только в Барселону, и то не тренером. Фейк
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k2-91
1573637838
Это новость высосаная из пальца. Он может вернуться по тому, что он в списке тех, кого хотели бы видеть руководители Баварии. А нужно ли оно Пепу? Он построил отличный коллектив в Сити, у него сумасшедшие ресурсы, как финансовые, так и в молодёжке и вообще у него и сейчас два полноценных состава высококлассных футболистов.Ну в этом сезоне из-за травмы Ляпорта и ухода Компани проблемы в обороне есть, но на следующий сезон их наверняка решат, а может и зимой. Он один из лучших тренеров мира, если не лучший и человек с большими амбициями, зачем ему идти в чемпионат, в котором уже известно, кто сильнее всех? С подбором футболистов Баварии, они и без тренера выиграют чемпионат Германии.
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Viper for CSKA
1573638625
Только этого не хватает. Один раз уже побывал, вполне достаточно.
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Saracen Jr
1573642019
Бред! Вот честно, зачем ему это? У него все отлично в сити: есть достойный соперник, интерес, не выигранный трофей, цель, свой состав и тд. Зачем ему щас все менять?!
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DeStar
1573646284
а бавария ему зачем. в апл хоть интереснее, да и у сити потенциал выше будет. По уровню с сити может сравниться реал барса и псж, может еще юве. Но в реале он не окажется. в барсу вряд ли вернется. Думаю юве следующим его клубом будет.
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Sterh
1573718658
Блин, почему не в Барсу??
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teodogat
1574100288
Если честно, то я бы сказал дело не в том что Бавария ему не нужна, а в том что он Баварии на хер не нужен, уже был три года и просирал в полуфиналах то Реалу, то Барсе и даже Атлетико, причем просирал вчистую, без интриги, вот Анчелоти например уступил Реалу в дополнительное время и благодаря уродскому судейству Кашаи. А бундеслигу и Ковач может выиграть.
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