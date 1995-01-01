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    Гвардиола летом может вернуться в «Баварию»

    Руководство «Баварии» рассматривает вариант с возвращением в клуб Хосепа Гвардиолы.

    По информации Sport Bild, испанец входит в шорт-лист мюнхенцев наряду с Томасом Тухелем («ПСЖ») и Эриком тен Хагом («Аякс»).

    Сообщается, что Гвардиола регулярно общается с руководителями «Баварии», которые надеются, что специалист не захочет оставаться в «Манчестер Сити» на четвертый сезон.

    • Контракт 48-летнего тренера с английским клубом рассчитан до 2021 года.
    • Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.
    • С командой он за три сезона выиграл семь трофеев.

    Источник: Sport Bild

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3761

      Viper for CSKA 13 минут назад

      Только этого не хватает. Один раз уже побывал, вполне достаточно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +131

      k2-91 26 минут назад

      Это новость высосаная из пальца. Он может вернуться по тому, что он в списке тех, кого хотели бы видеть руководители Баварии. А нужно ли оно Пепу? Он построил отличный коллектив в Сити, у него сумасшедшие ресурсы, как финансовые, так и в молодёжке и вообще у него и сейчас два полноценных состава высококлассных футболистов.Ну в этом сезоне из-за травмы Ляпорта и ухода Компани проблемы в обороне есть, но на следующий сезон их наверняка решат, а может и зимой. Он один из лучших тренеров мира, если не лучший и человек с большими амбициями, зачем ему идти в чемпионат, в котором уже известно, кто сильнее всех? С подбором футболистов Баварии, они и без тренера выиграют чемпионат Германии.

      0
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      Рейтинг: +567

      levon_man 26 минут назад

      Пеп как-то говорил, что если возвращаться - то только в Барселону, и то не тренером. Фейк

      1
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      Рейтинг: +586

      OBOLEV 50 минут назад

      Ахахаха. Ну не знаю. У шейхов безграничный возможности и терпение + сейчас у Пепа потенциально самая сильная команда в мире. Зачем идти в Баварию?! При всем уважении. Любая другая лига и клуб, для Пепа это понижение.

      2
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      Рейтинг: +14

      Nikoo 1 час назад

      Ооо, вот это новость))

      0
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