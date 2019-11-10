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Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 1968 года

10 ноября 2019, 09:45
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Нападющий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в матче 11-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:0).

Польский форвард довел число своих голов в этом сезоне до 16.

Таким образом, Левандовски побил рекорд нападающего Герда Мюллера, который в сезоне-1968/69 забил 15 голов в 11 стартовых матчах Бундеслиги.

  • «Бавария» идет в таблице третьей.
  • Команду тренирует и.о. главного тренера Ханс-Дитер Флик.

Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги с голами в 11 матчах подряд

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (1)
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Ушат Помоев
1573374233
Левандовски конечно машина забивная!
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