Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 1968 года

Нападющий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в матче 11-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:0).

Польский форвард довел число своих голов в этом сезоне до 16.

Таким образом, Левандовски побил рекорд нападающего Герда Мюллера, который в сезоне-1968/69 забил 15 голов в 11 стартовых матчах Бундеслиги.

«Бавария» идет в таблице третьей.

Команду тренирует и.о. главного тренера Ханс-Дитер Флик.

Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги с голами в 11 матчах подряд