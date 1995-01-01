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    Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 1968 года

    Нападющий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в матче 11-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:0).

    Польский форвард довел число своих голов в этом сезоне до 16.

    Таким образом, Левандовски побил рекорд нападающего Герда Мюллера, который в сезоне-1968/69 забил 15 голов в 11 стартовых матчах Бундеслиги.

    • «Бавария» идет в таблице третьей.
    • Команду тренирует и.о. главного тренера Ханс-Дитер Флик.

    Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги с голами в 11 матчах подряд

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Ушат Помоев 35 минут назад

      Левандовски конечно машина забивная!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4619

      ivan-football-fan 1 час назад

      Герл Мюллер...
      Имя!
      Парень играл в Баварии и за сборную и держал за горло все клубы соперников несколько лет... Маленький и ёрткийнападающий, который на своих двух сепрсильных ногах мог на одном кв м. обыграть нескольких соперников за доли секунды и забить, прежде чем кто-то вообще понимал, что происходит!)))
      НОЧНОЙ КОШМАР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВРАТАРЕЙ!
      Это он вкатил победный гол сказочным голландцам с Кройфом во главе в финале ЧМ 1974-го!
      ПОСМОТРИТЕ В ЗАПИСИ ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ (или голы) ПОЛУФИНАЛА ЧМ- 1970 Италия-ФРГ! Рекомендую)))

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