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    Экс-арбитр ФИФА Гонсалес – о судействе в Киеве: «Поселили в номер больше моего дома. Везде лежали банки с икрой – под подушками, в ванной»

    Бывший испанский арбитр Эдуардо Иттуральде Гонсалес рассказал об обслуживании матча в Киеве. Весь гостиничный номер был заставлен икрой.

    «Судил матч в Киеве в конце 90-х. Номер в отеле предоставили больше моего дома. По всему номеру лежали банки с икрой. Под подушками, в холодильнике, в ванной. С помощниками взяли по одной банке», – сказал испанец Cadena Ser.

    • В сезоне-1995/96 киевское «Динамо» отстранили от Лиги чемпионов за попытку подкупа испанского судьи Антонио Лопеса Ньето.
    • Иттуральде Гонсалес обслуживал матчи чемпионата Испании с 1995 года.
    • Три раза за карьеру испанец работал на играх «Реала» и «Барселоны».

    Источник: Cadena Ser

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1638

      Томик 37 минут назад

      Вот же ж пи.здю.ки. А что сало не положили везде? Какого хера икру? Уже про сало есть, но всё равно напишу. Грёбаные плагиаторы, свои ходы используйте. И ещё шаровары надо было разложить везде.

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      Рейтинг: +393

      Серж 69 49 минут назад

      Икра это неплохо,а вот если бы сало везде ломтями лежало и валялось,да ещё бы и подушку им бы натёрли хорошенько,это был бы перебор.

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      Рейтинг: -5

      NEONFOL 57 минут назад

      контрабанда)))

      0
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      Рейтинг: +6112

      mihail200606 1 час назад

      Блин, эта история уже давно в утиль ушла..

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      Рейтинг: +1529

      koli4ka 1 час назад

      свежайшая новость с конца 90-х!!! Эдуардо то сам ещё жив??? или давно уже на тот свет иттуральдо...

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      Рейтинг: +8662

      Cules2013 > koli4ka 50 минут назад

      ну кто ж о таком будет трепаться, пока не выйдет на пенсию?)

      0
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      Рейтинг: +14759

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      А сала не было?

      -1
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      Рейтинг: +8163

      KLIM777 > DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      зажали

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