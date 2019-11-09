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  • Экс-арбитр ФИФА Гонсалес – о судействе в Киеве: «Поселили в номер больше моего дома. Везде лежали банки с икрой – под подушками, в ванной»

Экс-арбитр ФИФА Гонсалес – о судействе в Киеве: «Поселили в номер больше моего дома. Везде лежали банки с икрой – под подушками, в ванной»

9 ноября 2019, 13:29
13

Бывший испанский арбитр Эдуардо Иттуральде Гонсалес рассказал об обслуживании матча в Киеве. Весь гостиничный номер был заставлен икрой.

«Судил матч в Киеве в конце 90-х. Номер в отеле предоставили больше моего дома. По всему номеру лежали банки с икрой. Под подушками, в холодильнике, в ванной. С помощниками взяли по одной банке», – сказал испанец Cadena Ser.

  • В сезоне-1995/96 киевское «Динамо» отстранили от Лиги чемпионов за попытку подкупа испанского судьи Антонио Лопеса Ньето.
  • Иттуральде Гонсалес обслуживал матчи чемпионата Испании с 1995 года.
  • Три раза за карьеру испанец работал на играх «Реала» и «Барселоны».

Источник: Cadena Ser
Украина. Премьер-лига Испания. Примера
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1573295565
А сала не было?
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koli4ka
1573296789
свежайшая новость с конца 90-х!!! Эдуардо то сам ещё жив??? или давно уже на тот свет иттуральдо...
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mihail200606
1573297634
Блин, эта история уже давно в утиль ушла..
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NEONFOL
1573299596
контрабанда)))
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Серж 69
1573300061
Икра это неплохо,а вот если бы сало везде ломтями лежало и валялось,да ещё бы и подушку им бы натёрли хорошенько,это был бы перебор.
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Томик
1573300780
Вот же ж пи.здю.ки. А что сало не положили везде? Какого хера икру? Уже про сало есть, но всё равно напишу. Грёбаные плагиаторы, свои ходы используйте. И ещё шаровары надо было разложить везде.
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Olymp2
1573305059
Походу ******** - бабу не подложили
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Olymp2
1573305189
Кстати и здесь то их полно - никто про телок не вспомнил! А это же первейшее дело - клевая герла!!!
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