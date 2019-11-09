Экс-арбитр ФИФА Гонсалес – о судействе в Киеве: «Поселили в номер больше моего дома. Везде лежали банки с икрой – под подушками, в ванной»

Бывший испанский арбитр Эдуардо Иттуральде Гонсалес рассказал об обслуживании матча в Киеве. Весь гостиничный номер был заставлен икрой.

«Судил матч в Киеве в конце 90-х. Номер в отеле предоставили больше моего дома. По всему номеру лежали банки с икрой. Под подушками, в холодильнике, в ванной. С помощниками взяли по одной банке», – сказал испанец Cadena Ser.