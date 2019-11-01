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  • Украинский «Рух» оштрафован на 500 тысяч гривен за то, что президент клуба назвал судью «пидорасом»

Украинский «Рух» оштрафован на 500 тысяч гривен за то, что президент клуба назвал судью «пидорасом»

1 ноября 2019, 01:18
31

«Рух» (Львов) оштрафован на 500 тысяч гривен (один миллион 295 тысяч рублей) за неподобающее поведение президента клуба Григория Козловского. Помимо штрафа, клуб наказан условным снятием трех очков в розыгрыше Первой украинской лиги.

Поводом стало высказывание Козловского после матча 1/16 финала Кубка Украины с «Мариуполем» (0:1). Тогда президент «Руха» сказал следующее: «Я извиняюсь, возможно буду прямолинейным. Все люди, которые сегодня пришли, в один голос кричали: «Судья — пидорас». Мне как президенту сложно не согласиться: судья реально — пидорас».

  • «Рух» занимает четвертое место в таблице Первой лиги, имея в своем активе 30 очков.
  • Лидер первенства – «Металлист 1925» – опережает «Рух» на один балл.

Источник: Федерация футбола Украины
Украина. Премьер-лига
Комментарии (31)
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Черкизовский Кот
1572563809
Обязательно отыщется французский писатель-фантаст с такой неблагозвучной фамилией, и президента оправдают.
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Snek
1572567385
А это разве оскорбление для судьи?
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Nesterenko
1572568023
Ну и зачем этот мат писать?
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Fotball
1572584784
Ради интереса посмотрел обзор и понял. ******** то и зрители и Президент которые оскорбляли судью,и рух по делу проиграл и удаление было по делу.
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BRO_football
1572590491
На самом деле президент Руха ничего нового не сказал. В каждой стране такие судьи есть.
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ARSteven89
1572590911
Ребята - админы, ваш сайт и дети читают в том числе, вы бы замазали народный язык...
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Добрый Бобер
1572591146
Я правильно понимаю - использовать в комментариях слово "*******" на этом сайте разрешается?
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yurdin
1572593584
Украину можно любить, а можно не любить, но не поугарать над ней не возможно)))
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Чец
1572594011
Вполне литературное слово, только пишется и произносится по-другому.
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Томик
1572595578
Зачем на этом ресурсе размещать псевдоскандалы закордонных сумасшедших? Сколько можно уже, бомбардир? Пусть там сами у себя разбираются кто из них *******.
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