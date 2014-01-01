Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Украинский «Рух» оштрафован на 500 тысяч гривен за то, что президент клуба назвал судью «пидорасом»

    «Рух» (Львов) оштрафован на 500 тысяч гривен (один миллион 295 тысяч рублей) за неподобающее поведение президента клуба Григория Козловского. Помимо штрафа, клуб наказан условным снятием трех очков в розыгрыше Первой украинской лиги.

    Поводом стало высказывание Козловского после матча 1/16 финала Кубка Украины с «Мариуполем» (0:1). Тогда президент «Руха» сказал следующее: «Я извиняюсь, возможно буду прямолинейным. Все люди, которые сегодня пришли, в один голос кричали: «Судья — пидорас». Мне как президенту сложно не согласиться: судья реально — пидорас».

    • «Рух» занимает четвертое место в таблице Первой лиги, имея в своем активе 30 очков.
    • Лидер первенства – «Металлист 1925» – опережает «Рух» на один балл.

    Источник: Федерация футбола Украины

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      FENIX-SL 4 минуты назад

      ну хоть животное никакое не оскорблял

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74308
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru