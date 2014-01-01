Украинский «Рух» оштрафован на 500 тысяч гривен за то, что президент клуба назвал судью «пидорасом»

ну хоть животное никакое не оскорблял
«Рух» (Львов) оштрафован на 500 тысяч гривен (один миллион 295 тысяч рублей) за неподобающее поведение президента клуба Григория Козловского. Помимо штрафа, клуб наказан условным снятием трех очков в розыгрыше Первой украинской лиги.
Поводом стало высказывание Козловского после матча 1/16 финала Кубка Украины с «Мариуполем» (0:1). Тогда президент «Руха» сказал следующее: «Я извиняюсь, возможно буду прямолинейным. Все люди, которые сегодня пришли, в один голос кричали: «Судья — пидорас». Мне как президенту сложно не согласиться: судья реально — пидорас».
- «Рух» занимает четвертое место в таблице Первой лиги, имея в своем активе 30 очков.
- Лидер первенства – «Металлист 1925» – опережает «Рух» на один балл.