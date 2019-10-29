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    Месси: «Не нравится, когда меня меняют. Предпочту выйти со скамейки и сыграть меньше»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как он относится к заменам.

    «Мне не нравится, когда меня меняют. Я предпочту выйти со скамейки и сыграть меньше, чем быть замененным. Я так говорю потому, что исход многих матчей решается ближе к концу игры, или появляется больше пространства из-за того, что многие соперники устали.

    Я предпочитаю выходить на замену и наслаждаться этим, нежели уходить и пропускать лучшее», – сказал Месси в интервью TyC Sports.

    В этом сезоне Примеры Месси сыграл четыре матча, в которых забил два гола и отдал два ассиста.


    Источник: ESPN

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    29.10.2019 17:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +124

      Valeron2790 9 часов назад

      Вот как классные футболисты, играющие в топ чемпионатах, относятся к последним минутам, а в наших клубах, показательнее всего это в еврокубках, относятся примерно так: «** твою мать, ещё целых 20 минут, вот бы меня уже заменили, а то я ещё в первом тайме з.а.е.б.а.л.с.я!»

      1
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      Рейтинг: +490

      playsh 15 часов назад

      Ну что же,интересное признание,достойное уважения великого футболиста.

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