Месси: «Не нравится, когда меня меняют. Предпочту выйти со скамейки и сыграть меньше»

Вот как классные футболисты, играющие в топ чемпионатах, относятся к последним минутам, а в наших клубах, показательнее всего это в еврокубках, относятся примерно так: «** твою мать, ещё целых 20 минут, вот бы меня уже заменили, а то я ещё в первом тайме з.а.е.б.а.л.с.я!»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как он относится к заменам.
«Мне не нравится, когда меня меняют. Я предпочту выйти со скамейки и сыграть меньше, чем быть замененным. Я так говорю потому, что исход многих матчей решается ближе к концу игры, или появляется больше пространства из-за того, что многие соперники устали.
Я предпочитаю выходить на замену и наслаждаться этим, нежели уходить и пропускать лучшее», – сказал Месси в интервью TyC Sports.
В этом сезоне Примеры Месси сыграл четыре матча, в которых забил два гола и отдал два ассиста.