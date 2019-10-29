Месси: «Не нравится, когда меня меняют. Предпочту выйти со скамейки и сыграть меньше»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как он относится к заменам.

«Мне не нравится, когда меня меняют. Я предпочту выйти со скамейки и сыграть меньше, чем быть замененным. Я так говорю потому, что исход многих матчей решается ближе к концу игры, или появляется больше пространства из-за того, что многие соперники устали.

Я предпочитаю выходить на замену и наслаждаться этим, нежели уходить и пропускать лучшее», – сказал Месси в интервью TyC Sports.

В этом сезоне Примеры Месси сыграл четыре матча, в которых забил два гола и отдал два ассиста.



