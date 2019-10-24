Адиев: «Чемпионат России в последнее время просел. Меньше стало сильных легионеров»

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями от матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы.

«Сложно говорить про «Ференцварош», но учитывая, что ЦСКА неудачно играл, то я надеюсь на положительный результат в сегодняшнем матче. Конечно, ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом. «Краснодару» же в Турции будет очень непросто, там всегда очень сложно играть.

«Трабзонспор» непростая команда, тем более что у «быков» сейчас короткая скамейка и они играют на несколько фронтов, «Краснодару» в гостях будет довольно-таки сложно сегодня. Еще есть шансы догнать Португалию в рейтинге УЕФА, но все-таки выступление наших клубов в еврокубках исходит из уровня чемпионата России.

Наш чемпионат в последнее время просел, в предыдущие годы он был сильнее. Меньше стало сильных легионеров в наших клубах, я думаю, что в целом именно из-за этого сложно конкурировать в еврокубках. Хотя нельзя назвать игру «Зенита» провальной, вчера в первом тайме довольно хорошо играли против немцев.

Мое будущее? Есть определенный интерес от клубов ФНЛ, но я выжидаю пока паузу. Из РПЛ и европейских команд предложений у меня нет», – сказал Адиев.