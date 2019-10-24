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    Адиев: «Чемпионат России в последнее время просел. Меньше стало сильных легионеров»

    Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями от матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы.

    «Сложно говорить про «Ференцварош», но учитывая, что ЦСКА неудачно играл, то я надеюсь на положительный результат в сегодняшнем матче. Конечно, ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом. «Краснодару» же в Турции будет очень непросто, там всегда очень сложно играть.

    «Трабзонспор» непростая команда, тем более что у «быков» сейчас короткая скамейка и они играют на несколько фронтов, «Краснодару» в гостях будет довольно-таки сложно сегодня. Еще есть шансы догнать Португалию в рейтинге УЕФА, но все-таки выступление наших клубов в еврокубках исходит из уровня чемпионата России.

    Наш чемпионат в последнее время просел, в предыдущие годы он был сильнее. Меньше стало сильных легионеров в наших клубах, я думаю, что в целом именно из-за этого сложно конкурировать в еврокубках. Хотя нельзя назвать игру «Зенита» провальной, вчера в первом тайме довольно хорошо играли против немцев.

    Мое будущее? Есть определенный интерес от клубов ФНЛ, но я выжидаю пока паузу. Из РПЛ и европейских команд предложений у меня нет», – сказал Адиев.

    • В четверг ЦСКА дома примет венгерский «Ференцварош», матч начнется в 19:55 мск.
    • «Краснодар» на выезде сыграет с турецким «Трабзонспором», начало встречи – в 22:00 мск.

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1655

      Kollljan 5 минут назад

      УБЕРИТЕ ЛИМИТ!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2072

      Аид666 1 час назад

      хвала лимиту!

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      Рейтинг: +3853

      Владислав Vlad 1 час назад

      Спасибо лимиту

      1
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    • ...
      Рейтинг: +705

      sevsor 2 часа назад

      Прав Адиев, наш чемпионат просел, это особенно сказывается на результатах наших команд в европейских турнирах, таких слабых выступлений не было очень давно. Вот уже 6-е место уступили португалам.

      1
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      Рейтинг: +1823

      Борат 2 часа назад

      да, сейчас топовых игроков просто нет в нашем чемпе!

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