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  • Адиев: «Чемпионат России в последнее время просел. Меньше стало сильных легионеров»

Адиев: «Чемпионат России в последнее время просел. Меньше стало сильных легионеров»

24 октября 2019, 16:16
10

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями от матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы.

«Сложно говорить про «Ференцварош», но учитывая, что ЦСКА неудачно играл, то я надеюсь на положительный результат в сегодняшнем матче. Конечно, ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом. «Краснодару» же в Турции будет очень непросто, там всегда очень сложно играть.

«Трабзонспор» непростая команда, тем более что у «быков» сейчас короткая скамейка и они играют на несколько фронтов, «Краснодару» в гостях будет довольно-таки сложно сегодня. Еще есть шансы догнать Португалию в рейтинге УЕФА, но все-таки выступление наших клубов в еврокубках исходит из уровня чемпионата России.

Наш чемпионат в последнее время просел, в предыдущие годы он был сильнее. Меньше стало сильных легионеров в наших клубах, я думаю, что в целом именно из-за этого сложно конкурировать в еврокубках. Хотя нельзя назвать игру «Зенита» провальной, вчера в первом тайме довольно хорошо играли против немцев.

Мое будущее? Есть определенный интерес от клубов ФНЛ, но я выжидаю пока паузу. Из РПЛ и европейских команд предложений у меня нет», – сказал Адиев.

  • В четверг ЦСКА дома примет венгерский «Ференцварош», матч начнется в 19:55 мск.
  • «Краснодар» на выезде сыграет с турецким «Трабзонспором», начало встречи – в 22:00 мск.

Источник: Sport24
Лига Европы Анжи ЦСКА Краснодар Адиев Магомед
Комментарии (10)
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sevsor
1571923691
Прав Адиев, наш чемпионат просел, это особенно сказывается на результатах наших команд в европейских турнирах, таких слабых выступлений не было очень давно. Вот уже 6-е место уступили португалам.
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Владислав Vlad
1571926432
Спасибо лимиту
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Аид666
1571928789
хвала лимиту!
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Kollljan
1571932136
УБЕРИТЕ ЛИМИТ!!!!!!!
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paracetamol
1571932853
Согласен. Покупают всякое г-но за приличные деньги. Вот спам, например, кого купил? Про Динамо вообще молчу.
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Diesel133
1571934515
В данной ситуации дело не в лимите, а в том, что наш рубль обрушился, и это сказалось на покупательной способности наших клубов, за исключением Зенита, и в какой-то степени Спартака.
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odin1973
1571935656
Просел?!!! Днище полное стало...
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Рубинище
1571943307
У нас тренеров нет сильных. одни физрки
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