Месси: «В вылете «Барселоны» от «Ливерпуля» в ЛЧ виноваты игроки. Это не вопрос к Вальверде»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оценил вылет от «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона. По мнению аргентинца, в неудаче нет вины тренера.
«В поражении в Англии виноваты игроки. Этого не должно было случиться. Это не вопрос к Эрнесто Вальверде. Меня обрадовало, что клуб решил оставить тренера работать дальше», – сказал Месси AS.
- Вальверде тренирует каталонцев с 2017 года.
- Под руководством специалиста «Барселона» два раза подряд выиграла Примеру.
- Сейчас каталонцы идут в таблице вторыми.
Источник: AS