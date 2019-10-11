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  • Месси: «В вылете «Барселоны» от «Ливерпуля» в ЛЧ виноваты игроки. Это не вопрос к Вальверде»

Месси: «В вылете «Барселоны» от «Ливерпуля» в ЛЧ виноваты игроки. Это не вопрос к Вальверде»

11 октября 2019, 21:10
4

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оценил вылет от «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона. По мнению аргентинца, в неудаче нет вины тренера.

«В поражении в Англии виноваты игроки. Этого не должно было случиться. Это не вопрос к Эрнесто Вальверде. Меня обрадовало, что клуб решил оставить тренера работать дальше», – сказал Месси AS.

  • Вальверде тренирует каталонцев с 2017 года.
  • Под руководством специалиста «Барселона» два раза подряд выиграла Примеру.
  • Сейчас каталонцы идут в таблице вторыми.

Источник: AS
Лига чемпионов Испания. Примера Ливерпуль Барселона Месси Лионель Вальверде Эрнесто
Комментарии (4)
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portero
1570824403
тренер точно виноват, раз не рулит командой слишком много ошибок в проигранных матчах.... к составу и тактике на игру.
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KyLe2712
1570824845
Исправьте, пожалуйста, ошибку. Барселона в прошлом сезоне не в 1/4 финале вылетила, а в 1/2 финале ЛЧ
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la verdad
1570825239
Если тренер не может настроить игроков на ответственный матч - это вина тренера, т.к. мотивация игроков - часть его работы.
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sold93
1570827532
сказал игрок
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