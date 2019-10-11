Месси: «В вылете «Барселоны» от «Ливерпуля» в ЛЧ виноваты игроки. Это не вопрос к Вальверде»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оценил вылет от «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона. По мнению аргентинца, в неудаче нет вины тренера.

«В поражении в Англии виноваты игроки. Этого не должно было случиться. Это не вопрос к Эрнесто Вальверде. Меня обрадовало, что клуб решил оставить тренера работать дальше», – сказал Месси AS.