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    Месси: «В вылете «Барселоны» от «Ливерпуля» в ЛЧ виноваты игроки. Это не вопрос к Вальверде»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оценил вылет от «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона. По мнению аргентинца, в неудаче нет вины тренера.

    «В поражении в Англии виноваты игроки. Этого не должно было случиться. Это не вопрос к Эрнесто Вальверде. Меня обрадовало, что клуб решил оставить тренера работать дальше», – сказал Месси AS.

    • Вальверде тренирует каталонцев с 2017 года.
    • Под руководством специалиста «Барселона» два раза подряд выиграла Примеру.
    • Сейчас каталонцы идут в таблице вторыми.

    Источник: AS

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