РПЛ. «Спартак» играет с «Краснодаром»

В воскресенье проходят четыре матча 12-го тура российской Премьер-лиги.

«Зенит» на выезде обыграл «Урал» (3:1), «Локомотив» дома победил «Арсенал» (2:1), ЦСКА примет «Ростов», а в завершении дня встретятся «Краснодар» и «Спартак».

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

«Краснодар» – «Спартак» (Москва) Текстовая онлайн-трансляция

6 октября, 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Байрамян, 11; 0:2 – Байрамян, 44; 0:3 – Шомуродов, 61; 1:3 – Влашич, 90+3 (с пенальти).

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эдер, 10; 1:1 – Кангва, 11; 2:1 – Миранчук, 45+2 (с пенальти).

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Иванович, 3; 0:2 – Оздоев, 27; 1:2 – Шатов (в свои ворота), 58; 1:3 – Азмун, 63.

Сочи – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Соболев, 4; 0:2 – Соболев, 69.

Рубин (Казань) – Тамбов – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Коновалов, 27; 2:0 – Давиташвили, 32; 2:1 – Мелкадзе, 54.

Оренбург – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кулишев, 61; 2:0 – Радакович, 88.

Уфа – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Анхель, 9.

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