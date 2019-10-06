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    РПЛ. «Спартак» играет с «Краснодаром»

    В воскресенье проходят четыре матча 12-го тура российской Премьер-лиги.

    «Зенит» на выезде обыграл «Урал» (3:1), «Локомотив» дома победил «Арсенал» (2:1), ЦСКА примет «Ростов», а в завершении дня встретятся «Краснодар» и «Спартак».

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    «Краснодар» – «Спартак» (Москва) Текстовая онлайн-трансляция

    6 октября, 19:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Байрамян, 11; 0:2 – Байрамян, 44; 0:3 – Шомуродов, 61; 1:3 – Влашич, 90+3 (с пенальти).

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Эдер, 10; 1:1 – Кангва, 11; 2:1 – Миранчук, 45+2 (с пенальти).

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Иванович, 3; 0:2 – Оздоев, 27; 1:2 – Шатов (в свои ворота), 58; 1:3 – Азмун, 63.

    Сочи – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Соболев, 4; 0:2 – Соболев, 69.

    Рубин (Казань) – Тамбов – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коновалов, 27; 2:0 – Давиташвили, 32; 2:1 – Мелкадзе, 54.

    Оренбург – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кулишев, 61; 2:0 – Радакович, 88.

    Уфа – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Анхель, 9.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    06.10.2019 19:06
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +67666

      portero 6 октября 2019, 20:35

      У Краснодара нет тренера....

      играем на удержание счета , а берг ари и гапи назад неотходят, замени кого нить деб..о тренера

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 октября 2019, 20:17

      мясо работай,копейки горят!

      0
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      Рейтинг: +412

      Мост 6 октября 2019, 20:02

      Мирзов мешок,и кто сказал что у него дриблинг хороший. Защите совсем не помогает.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 октября 2019, 19:58

      Краснодар неумехи, но Спартак просто днище под плинтусом. Гнать надо всех

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 6 октября 2019, 19:36

      Не играет... Проигрывает... Мои соболезнования болельщикам...

      0
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      Рейтинг: +120

      СПАРТАК-ЭТО СИЛА 6 октября 2019, 19:27

      Разпустите команду. Ликвидируйте её. Хватить позорить честь клуба. Лучше не иметь команды, чем такую..

      0
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      Рейтинг: +1246

      mama1991 6 октября 2019, 19:24

      Спартак)))) вообще беспомощная команда крал....)))) Чучело... Ужас.... Цорн)))))

      2
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      Рейтинг: +12203

      ВетеR 6 октября 2019, 19:24

      Спартак не играет, а проигрывает уже 0-2

      0
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      Рейтинг: +1905

      латунный 6 октября 2019, 19:22

      кто ещё не имел спартак

      0
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      Рейтинг: +6335

      порт 6 октября 2019, 19:22

      Играет Краснодар, а вот про спартак такое не скажешь.

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