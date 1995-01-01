Слуцкий: «Сын притворяется, что он рэпер. У него прозвище Lil Weight, потому что он довольно крупный, как его отец»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своем сыне Дмитрии, который увлекается рэпом.

— Ваш сын живет с вами в Арнхеме?

— Нет, когда я перебрался сюда, он был уже слишком взрослым, чтобы менять школу. У него в Москве друзья. Он притворяется, что он рэпер. У него прозвище Lil weight, потому что он довольно крупный. Как его отец, – сказал Слуцкий в интервью Энди Ван дер Мейде.