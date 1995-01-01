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    Слуцкий: «Сын притворяется, что он рэпер. У него прозвище Lil Weight, потому что он довольно крупный, как его отец»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своем сыне Дмитрии, который увлекается рэпом.

    — Ваш сын живет с вами в Арнхеме?

    — Нет, когда я перебрался сюда, он был уже слишком взрослым, чтобы менять школу. У него в Москве друзья. Он притворяется, что он рэпер. У него прозвище Lil weight, потому что он довольно крупный. Как его отец, – сказал Слуцкий в интервью Энди Ван дер Мейде.

    • Ранее Дмитрий Слуцкий рассказывал, что с друзьями придумал себе ник Lil Weight, который со временем трансформировался в LeWeight.
    • Слуцкий выкладывал в инстаграме свое интервью, наложенное на бит «Кровостока», чтобы научить сына читать рэп.

    Источник: YouTube-канал Энди Ван дер Мейде

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