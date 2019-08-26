Слуцкий выложил в соцсетях свое интервью, наложенное на бит «Кровостока». Он учит сына читать рэп

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, который недавно завел аккаунт в инстаграме, выложил видео с отрывком своего интервью в Голландии, наложенного на бит из песни «Кровостока».

В апрельском интервью Слуцкий жестко раскритиковал арбитра Сердара Гезюбююка после матча с ПСВ (3:3) в 29-м туре чемпионата Голландии. В Сети речь Слуцкого наложили на бит из песни «Биография» группы «Кровосток», получившийся рэп-трек стал популярным в интернете.

В подписи под видео Слуцкий предложил своему сыну, который читает рэп под псевдонимом Leweight, поучиться у него.

В апреле Слуцкий попросил «защитить «Витесс» от Гезюбююка». В прошлом сезоне этот арбитр отработал на трех матчах «Витесса», и во всех принимал сомнительные решения в пользу противников команды из Арнема.