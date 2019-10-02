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    Гол Нобоа «Ахмату» признан лучшим в РПЛ в сентябре

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признан автором лучшего гола сентября в чемпионате России.

    Премию РПЛ эквадорец получит за забитый гол в ворота «Ахмата» в матче 11-го тура (2:0).

    • Летом Кристиан перешел из «Зенита», подписал двухлетний контракт.
    • У Нобоа в семи матчах за «Сочи» один гол и две голевые передачи.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11780

      bset 21 минуту назад

      Неудивительно. Голы Чалова, Бистровича и Заболотного хороши, но тут можно сказать, мол удачно попал, хорошо мяч на ногу лег. Гол в ворота Спартака - откровенный провал защиты в первую очередь, а уже во вторую мастерство забившего. Ну а у Нобоа тут и видение поля, и исполнение. Не каждый день игрок принимает решение вместо прямого удара пробить таким образом.

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      Рейтинг: +20862

      gol_kak_sokol 24 минуты назад

      Красавчик !

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