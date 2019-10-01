Завершился 11-й тур РПЛ. «Локомотив» обыграл «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» также добились побед, «Спартак» проиграл

Ахмат начинай играть. Дальше уже пропасть. Успехов...
Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мостовой, 12; 2:0 – Нобоа, 73.
Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Ари, 38 (с пенальти); 2:0 – Сулейманов, 63.
Спартак (Москва) – Оренбург – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Малых, 45+1; 0:2 – Деспотович, 63; 1:2 – Мельгарехо, 66.
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Магнуссон, 17; 0:2 – Сигурдссон, 57; 0:3 – Бийол, 66.
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Крыховяк, 48.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Попов, 25; 2:0 – Шомуродов, 37; 3:0 – Зайнутдинов, 83.
Удаления: нет – Плиев, 66 (вторая ж.к.).
Крылья Советов (Самара) – Тамбов – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Соболев, 73 (с пенальти); 2:0 – Канунников, 75.