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    Завершился 11-й тур РПЛ. «Локомотив» обыграл «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» также добились побед, «Спартак» проиграл

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 12; 2:0 – Нобоа, 73.

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ари, 38 (с пенальти); 2:0 – Сулейманов, 63.

    Спартак (Москва) – Оренбург – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Малых, 45+1; 0:2 – Деспотович, 63; 1:2 – Мельгарехо, 66.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Уфа – 0:0

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Магнуссон, 17; 0:2 – Сигурдссон, 57; 0:3 – Бийол, 66.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Крыховяк, 48.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Попов, 25; 2:0 – Шомуродов, 37; 3:0 – Зайнутдинов, 83.

    Удаления: нет – Плиев, 66 (вторая ж.к.).

    Крылья Советов (Самара) – Тамбов – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Соболев, 73 (с пенальти); 2:0 – Канунников, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2019 00:25
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 30 сентября 2019, 18:35

      Ахмат начинай играть. Дальше уже пропасть. Успехов...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Nazar800 30 сентября 2019, 16:49

      В Сочи сегодня тепло +24 ,ждем от команды первого гола в домашнем матче...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 30 сентября 2019, 13:10

      Удачи Сочи!
      Ничья как поражение, нужна победа.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 30 сентября 2019, 11:45

      Вполне возможно последует еще одна отставка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 30 сентября 2019, 11:45

      Хорошая будет игра

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67666

      portero 29 сентября 2019, 19:56

      что то у быков не очень получается игра, Ари выручает пока....

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7212

      Из Твери Леха 29 сентября 2019, 10:20

      Помимо дога Урал-ЦСКА будет дог Рубин-Уфа, казанцам нужны очки, чтобы не вылететь, а Уфа итак слишком сильно поднялась, негоже...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > Из Твери Леха 30 сентября 2019, 11:02

      ты вновь со своим мнением обосрался, может тебе лучше не заходить и ни чего ни когда не писать? а то все свои доходы на отмывку задницы тратишь наверное.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 29 сентября 2019, 01:07

      Мне кажется или Шомуродов уже переплюнул Азмуна по классу? Но праадо чуть уступает в скорости

      8
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      ...
      Рейтинг: +67666

      portero > geroin161 29 сентября 2019, 19:43

      точно ,гораздо лучше и с головой дружит, в отличии от Азмуна

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4117

      Кузьмич на трибуне 28 сентября 2019, 22:14

      Ростов и Локо с победой. Палычу-респект , "#Валераверим". Всех болельщиков с красивой игрой . В каждой игре было по три забитых, но во второй игре ВАР внес свои справедливые коррективы.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2019, 21:57

      Ростов в чемпионы!

      7
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