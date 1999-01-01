Покеттино – о вылете от команды четвертой лиги: «В этом и заключается прелесть Кубка лиги»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог вылету из Кубка лиги.

В матче 1/16 финала лондонский клуб проиграл по пенальти «Колчестеру» из четвертого дивизиона (3:5; 0:0 в основное время).

«Колчестер» провел прекрасный матч, было сложно. Мы разочарованы тем, что не смогли забить за 90 минут.

Они прошли «Кристал Пэлас» также по пенальти, такое случается. В этом и заключается прелесть Кубка лиги, случится может все что угодно», – цитирует аргентинца BBC.