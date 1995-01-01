Болельщики «Колчестера» выбежали на поле после победы над «Тоттенхэмом» в Кубке лиги

«Колчестер Юнайтед» прошел «Тоттенхэм» на стадии 1/16 финала Кубка английской Лиги.
Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей. Команда из третьего дивизиона Англии обыграла финалистов прошлого розыгрыша Лиги чемпионов по пенальти – 5:3.
После победного удара полузащитника Тома Лапслая домашние болельщики выбежали с трибун на поле.
- В стартовом составе команды Маурисио Покеттино вышли пять игроков основы: Эрик Дайер, Бен Дэвис, Виктор Ваньяма, Деле Алли и Лукас Моура.
- Кристиан Эриксен, Эрик Ламела и Хын-Мин Сон вышли на замену.
- Эриксен и Моура не реализовали пенальти. В составе хозяев одиннадцатиметровый не забил форвард Джевани Браун.
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— Colchester United FC (@ColU_Official) 24 сентября 2019 г.