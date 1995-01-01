Болельщики «Колчестера» выбежали на поле после победы над «Тоттенхэмом» в Кубке лиги

«Колчестер Юнайтед» прошел «Тоттенхэм» на стадии 1/16 финала Кубка английской Лиги.

Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей. Команда из третьего дивизиона Англии обыграла финалистов прошлого розыгрыша Лиги чемпионов по пенальти – 5:3.

После победного удара полузащитника Тома Лапслая домашние болельщики выбежали с трибун на поле.