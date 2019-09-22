«Собака-гипнотизер». Слуцкий выложил видео с гипнозом братьев Березуцких

Потроллил РТР.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выложил видео с участием своих помощников по тренерскому штабу Алексеем и Василием Березуцкими.
Слуцкий в окружении родных и друзей проводит сеанс гипноза с помощью взгляда собаки.
«Собака-гипнотизер», – подписал видео российский тренер.
- Вчера «Витесс» обыграл «Фортуну» (4:2) в матче чемпионата Голландии.
- Слуцкий уже не в первый раз выкладывает ироничные видео в своем инстаграме.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает