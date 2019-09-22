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    «Собака-гипнотизер». Слуцкий выложил видео с гипнозом братьев Березуцких

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выложил видео с участием своих помощников по тренерскому штабу Алексеем и Василием Березуцкими.

    Слуцкий в окружении родных и друзей проводит сеанс гипноза с помощью взгляда собаки.

    «Собака-гипнотизер», – подписал видео российский тренер.

    • Вчера «Витесс» обыграл «Фортуну» (4:2) в матче чемпионата Голландии.
    • Слуцкий уже не в первый раз выкладывает ироничные видео в своем инстаграме.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого

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    22.09.2019 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 22 сентября 2019, 16:54

      Потроллил РТР.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1882

      Boeung777 22 сентября 2019, 15:04

      Одним словом - Голландия.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +503

      mp7700 22 сентября 2019, 13:15

      Блогер от бога))))

      3
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