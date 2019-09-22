«Собака-гипнотизер». Слуцкий выложил видео с гипнозом братьев Березуцких

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выложил видео с участием своих помощников по тренерскому штабу Алексеем и Василием Березуцкими.

Слуцкий в окружении родных и друзей проводит сеанс гипноза с помощью взгляда собаки.

«Собака-гипнотизер», – подписал видео российский тренер.

Вчера «Витесс» обыграл «Фортуну» (4:2) в матче чемпионата Голландии.

Слуцкий уже не в первый раз выкладывает ироничные видео в своем инстаграме.