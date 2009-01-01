Азар может дебютировать за «Реал» матчем с «Леванте». Бельгиец попал в заявку

«Реал« опубликовал заявку на матч 4-го тура Ла Лиги с «Леванте».
В числе прочих в списке оказался нападающий Эден Азар, который еще не успел дебютировать за мадридский клуб в официальных встречах.
Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:
вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе;
защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Милитао, Марсело;
полузащитники: Каземиро, Кроос, Азар, Родригес, Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс;
напападающие: Бензема, Йович.
- Матч «Реал» – «Леванте» состоится 14 сентября, начало – в 14:00 по московскому времени.
- 28-летний бельгиец получил травму в товарищеском матче с «Ромой» в начале августа.
- Азар перешел в мадридский клуб из «Челси» в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 млн евро.