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    Азар может дебютировать за «Реал» матчем с «Леванте». Бельгиец попал в заявку

    «Реал« опубликовал заявку на матч 4-го тура Ла Лиги с «Леванте».

    В числе прочих в списке оказался нападающий Эден Азар, который еще не успел дебютировать за мадридский клуб в официальных встречах.

    Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

    вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе;

    защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Милитао, Марсело;

    полузащитники: Каземиро, Кроос, Азар, Родригес, Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс;

    напападающие: Бензема, Йович.

    • Матч «Реал» – «Леванте» состоится 14 сентября, начало – в 14:00 по московскому времени.
    • 28-летний бельгиец получил травму в товарищеском матче с «Ромой» в начале августа.
    • Азар перешел в мадридский клуб из «Челси» в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 млн евро.

    Источник: твиттер «Реала»

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