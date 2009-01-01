Азар может дебютировать за «Реал» матчем с «Леванте». Бельгиец попал в заявку

«Реал« опубликовал заявку на матч 4-го тура Ла Лиги с «Леванте».

В числе прочих в списке оказался нападающий Эден Азар, который еще не успел дебютировать за мадридский клуб в официальных встречах.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе;

защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Милитао, Марсело;

полузащитники: Каземиро, Кроос, Азар, Родригес, Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс;

напападающие: Бензема, Йович.