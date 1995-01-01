У 26-летнего игрока «Халла» МакДональда диагностирован рак кишечника

«Халл» на своем официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья защитника Ангуса МакДональда.

Сообщается, что у 26-летнего футболиста диагностирован рак кишечника.

«Халл» с грустью сообщает, что у Ангуса МакДональда диагностирован рак кишечника на ранней стадии. Клуб просит болельщиков и СМИ проявить уважение к личной жизни игрока и его семьи в этот нелегкий период», – говорится в заявлении клуба.