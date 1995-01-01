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    У 26-летнего игрока «Халла» МакДональда диагностирован рак кишечника

    «Халл» на своем официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья защитника Ангуса МакДональда.

    Сообщается, что у 26-летнего футболиста диагностирован рак кишечника.

    «Халл» с грустью сообщает, что у Ангуса МакДональда диагностирован рак кишечника на ранней стадии. Клуб просит болельщиков и СМИ проявить уважение к личной жизни игрока и его семьи в этот нелегкий период», – говорится в заявлении клуба.

    • МакДональд – воспитанник «Рединга».
    • За «Халл» центрбек выступает с января 2018 года.
    • В активе англичанина 16 сыгранных матчей.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    Источник: Официальный сайт «Халла»

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