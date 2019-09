«Дни, которые я никогда не забуду». Фалькао видео поблагодарил «Галатасарай» и его фанатов за встречу

Нападающий Радамель Фалькао перешел из «Монако» в «Галатасарай». Футболист поблагодарил болельщиков за встречу в Стамбуле.

«Спасибо за это замечательное время. Дни, которые я никогда не забуду. Теперь давайте усердно работать», – написал в социальной сети колумбиец.

Thank you for this wonderful time. Days I’ll never forget. Now, let’s work hard. /// Gracias a todos los hinchas. Han sido días que jamás olvidaré. Ahora, a trabajar fuerte pic.twitter.com/0HsEOnkIne