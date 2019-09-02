Фалькао стал игроком «Галатасарая»

«Галатасарай» объявил о переходе нападающего «Монако» Радамеля Фалькао.

Сообщается, что колумбиец перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.

Контракт между сторонами рассчитан на три года. Зарплата – 5 миллионов евро за сезон.