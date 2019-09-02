Фалькао стал игроком «Галатасарая»

А че в Спартак не мог что ли? Тут бы столько мемов сразу вышло. Эх Радамель млять
«Галатасарай» объявил о переходе нападающего «Монако» Радамеля Фалькао.
Сообщается, что колумбиец перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
Контракт между сторонами рассчитан на три года. Зарплата – 5 миллионов евро за сезон.
- Фалькао выступал за «Монако» с 2013 года.
- В составе монегасков форвард провел 140 матчей, забил 83 гола и сделал 14 ассистов.
- Сдавался в аренду «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
- Рыночная стоимость 33-летнего игрока – 10 миллионов евро.