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    Фалькао стал игроком «Галатасарая»

    «Галатасарай» объявил о переходе нападающего «Монако» Радамеля Фалькао.

    Сообщается, что колумбиец перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.

    Контракт между сторонами рассчитан на три года. Зарплата – 5 миллионов евро за сезон.

    • Фалькао выступал за «Монако» с 2013 года.
    • В составе монегасков форвард провел 140 матчей, забил 83 гола и сделал 14 ассистов.
    • Сдавался в аренду «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
    • Рыночная стоимость 33-летнего игрока – 10 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Галатасарая»

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    02.09.2019 23:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7951

      KLIM777 19 минут назад

      А че в Спартак не мог что ли? Тут бы столько мемов сразу вышло. Эх Радамель млять

      0
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      Рейтинг: +3809

      Lester84 26 минут назад

      К нам Фалькао так и не не поехал, епта

      0
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