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    УЕФА установил лимиты на цены на билеты для гостевых болельщиков. В ЛЧ – 70 евро, в ЛЕ – 45

    Клубы-хозяева матчей еврокубков отныне не смогут продавать билеты гостевым болельщикам выше установленного УЕФА лимита. Для Лиги чемпионов и Лиги Европы цифры различные.

    Как информирует в телеграм-канале главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, для Лиги чемпионов максимальная цена составит 70 евро, для Лиги Европы – 45 евро.

    • Эти цены соответствуют самой низкой стоимости билетов на игры еврокубков.
    • В групповом этапе Лиге чемпионов от России выступят «Локомотив» и «Зенит».
    • В группах Лиги Европы выступят «Краснодар» и ЦСКА.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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