УЕФА установил лимиты на цены на билеты для гостевых болельщиков. В ЛЧ – 70 евро, в ЛЕ – 45

Клубы-хозяева матчей еврокубков отныне не смогут продавать билеты гостевым болельщикам выше установленного УЕФА лимита. Для Лиги чемпионов и Лиги Европы цифры различные.

Как информирует в телеграм-канале главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, для Лиги чемпионов максимальная цена составит 70 евро, для Лиги Европы – 45 евро.