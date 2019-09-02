РПЛ. «Зенит» обыграл «Спартак». ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» одержали победы

Хороший гостевой тур, первая и последняя игра, скучновато
Завершился 8-й тур российской Премьер-лиги.
Представляем вашему вниманию все результаты тура.
Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Жирков, 41.
Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Лесовой, 10; 1:1 – Ахметов, 17; 1:2 – Гогуа, 74.
Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 2:4 (1:2)
Голы: 0:1 – Скопинцев, 19; 1:1 – Бавин, 21; 1:2 – Ари, 37; 2:2 – Эль-Кабир, 68; 2:3 – Уткин, 80; 2:4 – Вандерсон, 82.
Ахмат (Грозный) – Тамбов – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Осипенко, 5; 1:1 – Бериша, 90+2.
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Шомуродов, 41; 0:2 – Шомуродов, 58; 1:2 – Ан. Миранчук, 81.
Рубин (Казань) – Сочи – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Цаллагов, 21; 0:2 – Кудряшов, 52; 0:3 – Карапетян, 90+4.
Голы: 0:1 – Деспотович (с пенальти), 40; 0:2 – Зотов, 66; 1:2 – Кротов, 68.
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:0