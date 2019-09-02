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    РПЛ. «Зенит» обыграл «Спартак». ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» одержали победы

    Завершился 8-й тур российской Премьер-лиги.

    Представляем вашему вниманию все результаты тура.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Жирков, 41.

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лесовой, 10; 1:1 – Ахметов, 17; 1:2 – Гогуа, 74.

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 2:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Скопинцев, 19; 1:1 – Бавин, 21; 1:2 – Ари, 37; 2:2 – Эль-Кабир, 68; 2:3 – Уткин, 80; 2:4 – Вандерсон, 82.

    Ахмат (Грозный) – Тамбов – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Осипенко, 5; 1:1 – Бериша, 90+2.

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Шомуродов, 41; 0:2 – Шомуродов, 58; 1:2 – Ан. Миранчук, 81.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Сочи – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Цаллагов, 21; 0:2 – Кудряшов, 52; 0:3 – Карапетян, 90+4.

    Уфа – Оренбург – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Деспотович (с пенальти), 40; 0:2 – Зотов, 66; 1:2 – Кротов, 68.

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:0

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    02.09.2019 01:50
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +67330

      portero 2 сентября 2019, 12:25

      Хороший гостевой тур, первая и последняя игра, скучновато

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 2 сентября 2019, 11:32

      Украшением тура было две игры - Лок-Ростов и Урал-Краснодар. В этих играх победили гости и игра смотрелась от начала до конца.

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 сентября 2019, 11:11

      Самая интересная игра Локомотив-Ростов. Самая блеклая Спартак-Зенит, бомжи были вообще нулевые, правда немного повезло с испугу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 2 сентября 2019, 10:37

      А чёй то ,таракан с усами молчит ?!

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 сентября 2019, 08:27

      Надеюсь, краснодар будет стабилен весь сезон.. Замахнуться можно ина чемпионство уже..

      1
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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 2 сентября 2019, 08:25

      Зенит и Спартак показали очень плохой футбол. Это российский уровень игры на сегодняшний день.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +317

      Serega 68 2 сентября 2019, 05:54

      Друзья Команды РПЛ игры то нет так нельзя радуйте нас Зрелищем
      скучные игры не интересны Всем Удачи и Побед

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 2 сентября 2019, 05:09

      В следующем туре желаю проигрыша всем трём лидерам , ничьей ЦСКА и побед Локомотиву и Спартаку

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      СиБЕЕРяк > нейтральныйкакникто 2 сентября 2019, 10:29

      Спаму весь сезон оставшийся проигрывать, Брагу не забудем, не простим, в фнл на очищение кармы!!! Лукойлу бойкот!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 2 сентября 2019, 02:31

      Как же зенитовец Чернов затащил....))) За уши вырвал победу колхозников )))

      -3
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > _Marqella_ 2 сентября 2019, 08:33

      Тебе самой то не смешно , что ты сейчас выперднула ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > _Marqella_ 2 сентября 2019, 10:05

      С таким же успехом можно заявлять , что Тамбовский спартаковец - Московский армеец Жирков за уши вытянул бомжей , более чем ветеран забивает , а остальные колченогие !

      4
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. > _Marqella_ 2 сентября 2019, 11:05

      Сама колхозница.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > _Marqella_ 10 сентября 2019, 21:19

      Жаба задавила?

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 2 сентября 2019, 02:03

      Выиграла та команда,которая на данный момент была сильней!!!!Всех зенитчиков с победой друзья !!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > _Marqella_ 2 сентября 2019, 05:11

      Сказал бы , поудачливей

      4
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