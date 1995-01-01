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    «Бавария» объявила об уходе Хенесса с поста президента клуба

    Президент «Баварии» Ули Хеннес покинул свой пост, сообщает официальный твиттер клуба.

    Новым руководителем мюнхенского гранда стал Герберт Хайнер, который ранее был председателем наблюдательного совета клуба.

    • Будучи футболистом, Хенесс выступал за «Баварию» с 1970 по 1979 год.
    • Сразу после завершения карьеры он стал функционером в мюнхенском клубе.
    • Пост президента Хенесс занимал с 2009 по 2014 год, а в марте 2016 года снова был назначен на эту должность.
    • За 40 лет его менеджерской деятельности «Бавария» 16 раз выигрывала Бундеслигу и дважды Лигу чемпионов.

    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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