«Бавария» объявила об уходе Хенесса с поста президента клуба

Президент «Баварии» Ули Хеннес покинул свой пост, сообщает официальный твиттер клуба.
Новым руководителем мюнхенского гранда стал Герберт Хайнер, который ранее был председателем наблюдательного совета клуба.
- Будучи футболистом, Хенесс выступал за «Баварию» с 1970 по 1979 год.
- Сразу после завершения карьеры он стал функционером в мюнхенском клубе.
- Пост президента Хенесс занимал с 2009 по 2014 год, а в марте 2016 года снова был назначен на эту должность.
- За 40 лет его менеджерской деятельности «Бавария» 16 раз выигрывала Бундеслигу и дважды Лигу чемпионов.