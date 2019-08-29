За последние 13 лет «Спартак» только раз преодолел квалификацию в еврокубках

«Спартак» вылетел из Лиги Европы по итогам противостояния с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации.

Начиная с сезона-2006/07, московская команда всего один раз сумела пройти отборочный этап того турнира, в котором начинала борьбу за путевку в групповой раунд.

Произошло это в сезоне-2012/13. Тогда «Спартак» под руководством Унаи Эмери по сумме двух встреч победил «Фенербахче» (2:1, 1:1).

При этом у столичного клуба за последние 13 лет было 8 попыток, а дважды они напрямую оказывались в группе Лиги чемпионов.

Поражение от «Браги» идеально подчеркивает все проблемы «Спартака». Минусы – в опорной зоне, нападении и заменах