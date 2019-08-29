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    За последние 13 лет «Спартак» только раз преодолел квалификацию в еврокубках

    «Спартак» вылетел из Лиги Европы по итогам противостояния с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации.

    Начиная с сезона-2006/07, московская команда всего один раз сумела пройти отборочный этап того турнира, в котором начинала борьбу за путевку в групповой раунд.

    Произошло это в сезоне-2012/13. Тогда «Спартак» под руководством Унаи Эмери по сумме двух встреч победил «Фенербахче» (2:1, 1:1).

    При этом у столичного клуба за последние 13 лет было 8 попыток, а дважды они напрямую оказывались в группе Лиги чемпионов.

    Поражение от «Браги» идеально подчеркивает все проблемы «Спартака». Минусы – в опорной зоне, нападении и заменах

    Источник: Sports.ru

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    29.08.2019 23:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6354

      ivanthebest 2 минуты назад

      Делаем вывод - нужно через чемп попадать напрямую в группу) Пускай в квалифайвах играет кто-то другой)

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      Рейтинг: +2347

      Nesterenko 11 минут назад

      В 2006 году Спартак прошел Славию в ЛЧ, в 2007 прошел Хэкен в КУ (при этом уступив в ЛЧ Селтику), в 2008 году прошел Банник в КУ.

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      Рейтинг: +3229

      dinar7777dinar 20 минут назад

      Ну тут уж проблемы реально в селекции и в руководстве клуба . Каких только тренеров не было уже . Федун ты утопил в Гавне клуб который раньше бил реал в лч .

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      Рейтинг: +3229

      dinar7777dinar 33 минуты назад

      Дно

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      Рейтинг: +1436

      Axe111 33 минуты назад

      ПО ЗО РИ ЩЕ

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      Рейтинг: +2744

      paracetamol 39 минут назад

      Народная команда всегда с народом. Зачем ей забугорище?

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