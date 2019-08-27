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    Затраты на матчи Евро-2020 в России составят 6,3 миллиарда рублей

    Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России оценивается суммой более чем в 6,3 миллиарда рублей, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Проведение в России матчей Европы в 2019 и 2020 году обойдется в 6,315 миллиарда рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2,585 миллиарда, остальные деньги поступят из субъектов РФ.

    Транспортное обслуживание оценивается в 3,133 миллиарда, медобслуживание – в 101 милион рублей. Культурная программа будет стоить 130 миллионов, обустройство площадок для публичного просмотра матчей – 341 миллионов рублей.

    2,586 миллиарда рублей выделят на мероприятия оргкомитета российской части турнира и продвижение чемпионата Европы.

    • Евро-2020 года пройдет в 12 городах. Четыре матча примет Санкт-Петербург.
    • Организация чемпионата мира по футболу в России обошлась более чем в 500 миллионов долларов.

    Источник: Федеральный портал проектов нормативных актов

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    27.08.2019 18:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4835

      BRO_football 7 часов назад

      Ничего страшного. На ЧМ-2018 года тоже очень много денег потратили, зато ЗАБОТАЛИ БОЛЬШЕ.
      И никто не учитывает, когда говорит об огромных затратах государства на проведение спортивных мероприятий.

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      Рейтинг: +458

      dimmmka 8 часов назад

      Как футбол проводить 2 млрд федеральный бюджет, 4 млрд выделят субъекты. Как пенсию повысить, в Москве можно мин до 19 тыщ, остальные фиг. В пекло Москву, в пекло футбол

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      Рейтинг: +2089

      TOMSON 8 часов назад

      Те примерно по 1,5 млр на 1 матч? При том, что уже все построено и обкатано на ЧМ 2 года назад. Из этих денег почти половина это на мероприятия оргкомитета? Шампусик и девочки я правильно понимаю? Ничего себе турнирчик. Хотелось ценник других государств для сравнения услышать.

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