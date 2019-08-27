Затраты на матчи Евро-2020 в России составят 6,3 миллиарда рублей

Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России оценивается суммой более чем в 6,3 миллиарда рублей, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проведение в России матчей Европы в 2019 и 2020 году обойдется в 6,315 миллиарда рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2,585 миллиарда, остальные деньги поступят из субъектов РФ.

Транспортное обслуживание оценивается в 3,133 миллиарда, медобслуживание – в 101 милион рублей. Культурная программа будет стоить 130 миллионов, обустройство площадок для публичного просмотра матчей – 341 миллионов рублей.

2,586 миллиарда рублей выделят на мероприятия оргкомитета российской части турнира и продвижение чемпионата Европы.