Затраты на матчи Евро-2020 в России составят 6,3 миллиарда рублей

Ничего страшного. На ЧМ-2018 года тоже очень много денег потратили, зато ЗАБОТАЛИ БОЛЬШЕ.
И никто не учитывает, когда говорит об огромных затратах государства на проведение спортивных мероприятий.
Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России оценивается суммой более чем в 6,3 миллиарда рублей, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проведение в России матчей Европы в 2019 и 2020 году обойдется в 6,315 миллиарда рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2,585 миллиарда, остальные деньги поступят из субъектов РФ.
Транспортное обслуживание оценивается в 3,133 миллиарда, медобслуживание – в 101 милион рублей. Культурная программа будет стоить 130 миллионов, обустройство площадок для публичного просмотра матчей – 341 миллионов рублей.
2,586 миллиарда рублей выделят на мероприятия оргкомитета российской части турнира и продвижение чемпионата Европы.
- Евро-2020 года пройдет в 12 городах. Четыре матча примет Санкт-Петербург.
- Организация чемпионата мира по футболу в России обошлась более чем в 500 миллионов долларов.