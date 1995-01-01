РПЛ учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров

РПЛ при поддержке телеканала «Матч Премьер» учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров, которые будут вручаться им по итогам матча, месяца и сезона.

Список номинаций выглядит следующим образом:

«Лучший игрок матча» (лауреата определяют эксперты «Матч Премьер»).

«Лучший игрок месяца» (выбирается из пяти номинантов, заранее отобранных экспертами РПЛ).

«Лучший игрок сезона» (на эту награду будут претендовать футболисты, получившие премию «Лучший игрок месяца». Также дополнительно возможно включение в список двух-трех игроков, не получивших награды по итогам месяца, но хорошо проявивших себя в течение сезона).

«Лучший тренер месяца» (выбирается из пяти номинантов, отобранных экспертами РПЛ).

«Лучший тренер сезона» (претенденты – специалисты, получившие премию «Лучший тренер месяца»).

«Лучший гол месяца» (выбирается из восьми лучших мячей, отобранных экспертами РПЛ).

«Лучший гол сезона»: (выбирается из мячей, получившие премию «Лучший гол месяца»).

«Лучший бомбардир сезона» и «Лучший вратарь сезона» (голкипер, который провел больше всех матчей без пропущенных голов).

«Лучший молодой игрок сезона» (лауреатом может стать футболист возрастом менее 21 года, сыгравший по ходу сезона пять матчей за основной состав).