ФНЛ. «Торпедо» всухую обыграло «Балтику», «Енисей» уступил «Чертаново» и другие результаты

Состоялись матчи второго тура ФНЛ. «Спартак-2» в Москве не смог обыграть хабаровчан, в составе которых случились два удаления.

В другой встрече участник прошлого сезона РПЛ «Енисей» проиграл в Москве «Чертаново». Единственная нулевая ничья тура зафиксирована в Воронеже.

Первенство ФНЛ. 2-й тур

Спартак-2 (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Данилин, 12; 1:1 – Квеквескири, 13; 2:1 – Руденко, 31; 2:2 – Брагин, 62.

Удаления: нет – Шляков, 15 (вторая ж.к.); Брагин, 66 (вторая ж.к.).

Томь (Томск) – Армавир – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Киреенко, 20; 2:0 – Эдиев, 71.

Торпедо (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Божин, 15; 2:0 – Галоян, 59.

Факел (Воронеж) – Чайка (Песчанокопское) – 0:0

Химки – Авангард (Курск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кухарчук, 10 (с пенальти); 2:0 – Дядюн, 63; 3:0 – Дядюн, 89.

Удаления: нет – Бреев, 75 (вторая ж.к.).

Шинник (Ярославль) – Мордовия (Саранск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Самодин, 63.

Удаления: Цховребов, 90+4 – нет.

Краснодар-2 (Краснодар) – Луч (Владивосток) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Сабуа, 84; 1:1 – Марущак, 90; 1:2 – Стеклов, 90+5.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Нижний Новгород – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Портнягин, 76; 1:1 – Галиакберов, 90+6.

Ротор (Волгоград) – Текстильщик (Иваново) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Саная, 43; 1:1 – Сараев, 52; 2:1 – Байрыев, 79; 2:2 – Шилов, 88; 3:2 – Саная, 90+4.

Удаления: нет – Сидоров, 82.

Чертаново (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Цыпченко, 18; 1:1 – Харитонов, 25; 2:1 – Витюгов, 34 (с пенальти).

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