Тадич продлил контракт с «Аяксом»

Пресс-служба «Аякса» объявила о продолжении сотрудничества между клубом и полузащитником Душаном Тадичем.

30-летний серб продлил контракт до июня 2023-го года.

В 56-ти матчах прошлого сезона он забил 38 голов и отдал 24 результативные передачи. Напомним, команда Эрика тен Хага выиграла чемпионат и Кубок Голландии, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

В марте сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Сити» и «Баварии». По информации Marca, в апреле от предложения купить футболиста отказался «Реал».