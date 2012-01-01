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    Тадич продлил контракт с «Аяксом»

    Пресс-служба «Аякса» объявила о продолжении сотрудничества между клубом и полузащитником Душаном Тадичем.

    30-летний серб продлил контракт до июня 2023-го года.

    В 56-ти матчах прошлого сезона он забил 38 голов и отдал 24 результативные передачи. Напомним, команда Эрика тен Хага выиграла чемпионат и Кубок Голландии, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

    В марте сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Сити» и «Баварии». По информации Marca, в апреле от предложения купить футболиста отказался «Реал».

    Источник: Официальный сайт «Аякса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1673

      BlackMurder 20 минут назад

      Его б Баварии раньше надо было подписывать! А щас он староват

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      Рейтинг: +3066

      dinar7777dinar 1 час назад

      Ожидаемо. Коллектив у них не плохой пусть даже де йонг ушёл и возможно уйдёт Де Лигт .

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