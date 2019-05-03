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    Marca: «Реалу» предложили купить Тадича. Клуб отказался

    Агенты нападающего «Аякса» Душана Тадича предложили «Реалу» подписать игрока во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

    Однако мадридский клуб ответил отказом в виду возраста серба, которому в ноябре исполнится 31 год.

    • В текущем сезоне Тадич забил 34 мяча и сделал 21 ассист в 52 матчах.
    • 5 марта форвард отличился голом и двумя результативными передачами в матче с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4292

      84aivengo 1 час назад

      парень стареет... надо этим летом продать в следующем сезоне не выстлелит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4292

      84aivengo > 84aivengo 1 час назад

      выстрелит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Бухбух 1 час назад

      Тадич староват для Реала. Это как Льоренте для Тоттенхэма.

      2
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