Marca: «Реалу» предложили купить Тадича. Клуб отказался

парень стареет... надо этим летом продать в следующем сезоне не выстлелит
Агенты нападающего «Аякса» Душана Тадича предложили «Реалу» подписать игрока во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.
Однако мадридский клуб ответил отказом в виду возраста серба, которому в ноябре исполнится 31 год.
- В текущем сезоне Тадич забил 34 мяча и сделал 21 ассист в 52 матчах.
- 5 марта форвард отличился голом и двумя результативными передачами в матче с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.