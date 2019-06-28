Люк де Йонг покинул ПСВ. Игрок, которым интересовался «Краснодар», перейдет в «Севилью»

ПСВ объявил об уходе из команды нападающего Люка де Йонга.

Как сообщает Marca, 28-летний футболист продолжит карьеру в «Севилье». Клубы согласовали переход голландца за 12,5 миллиона евро.

Форвард подпишет с севильцами контракт сроком на четыре года.

В мае российские источники сообщили, что игрок находится в сфере интересов «Краснодара».