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    Люк де Йонг покинул ПСВ. Игрок, которым интересовался «Краснодар», перейдет в «Севилью»

    ПСВ объявил об уходе из команды нападающего Люка де Йонга.

    Как сообщает Marca, 28-летний футболист продолжит карьеру в «Севилье». Клубы согласовали переход голландца за 12,5 миллиона евро.

    Форвард подпишет с севильцами контракт сроком на четыре года.

    В мае российские источники сообщили, что игрок находится в сфере интересов «Краснодара».

    • Де Йонг перешел в ПСВ из менхенгладбахской «Боруссии» в 2014 году за 5,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне нападающий провел за команду из Эйндховена 43 матча, забил 32 гола и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт ПСВ

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