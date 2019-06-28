Люк де Йонг покинул ПСВ. Игрок, которым интересовался «Краснодар», перейдет в «Севилью»

ПСВ объявил об уходе из команды нападающего Люка де Йонга.
Как сообщает Marca, 28-летний футболист продолжит карьеру в «Севилье». Клубы согласовали переход голландца за 12,5 миллиона евро.
Форвард подпишет с севильцами контракт сроком на четыре года.
В мае российские источники сообщили, что игрок находится в сфере интересов «Краснодара».
- Де Йонг перешел в ПСВ из менхенгладбахской «Боруссии» в 2014 году за 5,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне нападающий провел за команду из Эйндховена 43 матча, забил 32 гола и сделал 10 результативных передач.