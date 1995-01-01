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    Карпов: «Краснодар» интересуется Де Йонгом из «ПСВ»

    Нападающий «ПСВ» Люк Де Йонг может перейти в «Краснодар», сообщил журналист Иван Карпов.

    «Голландская магия потрясла Галицкого. Насмотревшись на «Аякс», хозяин Краснодара захотел себе игрока из этой страны.

    Определили кандидата: Люк де Йонг из «ПСВ». Его трансфер оценивается в €10-15 млн (для России, может, и больше, в районе 20). Переговорили с агентами футболиста.

    Те озвучили зарплату 3 миллиона евро в год. «Краснодар» сказал, что подумает. Агенты поинтересовались — какие будут отступные? Им ответили: 50 миллионов. Голландцы посмеялись и разговор заглох.

    А ещe «Краснодар» интересует француз Гаэтан Лаборде из «Монпелье». С ним пока тоже не договорились», – написал Карпов в телеграме.

    • Де Йонг в текущем сезоне забил 32 гола и отдал 9 ассистов в 41 матче всех турниров. Transfermarkt оценивает 28-летнего голландца в 10 миллионов евро.
    • 25-летний нападающий Лаборде забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач в 38 матчах. Стоимость – 8 миллионов.

    Источник: Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +817

      Tsigan 21 минуту назад

      В Краснодар либо Вандерсоны либо Лаборды, других не дано)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      DonBaton 39 минут назад

      А Мбаппе ищет возможность перейти в "великий" спартачог

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4745

      Сильвербой 1 час назад

      А в защите останется все то же говно, которое из матча в матч привозит на последних минутах матча!!!???

      1
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      Рейтинг: +44

      В даль смотрящий 1 час назад

      Для всех наших клубов цена в 20 млн. евро за игрока неподъёмная цена, кроме Зенита. Но и он сейчас не может себе этого позволить, не продав лишних игроков.

      0
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      Рейтинг: +398

      латунный сепаратист 1 час назад

      чего брехню разную писать.бабки на базаре говорили что мы евро 2020 выграем. бред эти все слухи .утятина это

      -1
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      Рейтинг: +371

      xrrrx 1 час назад

      у Дэ Йонга статистика не очень что бы брать за такие деньги его

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      Рейтинг: +772

      Mirak92 > xrrrx 1 час назад

      У быков заиграет.я за цска всю жизнь.но с такими яркими глазами смотрю на будущее краснодара,мне до безобразия нравиться этот fc

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