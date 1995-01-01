Карпов: «Краснодар» интересуется Де Йонгом из «ПСВ»

Нападающий «ПСВ» Люк Де Йонг может перейти в «Краснодар», сообщил журналист Иван Карпов.

«Голландская магия потрясла Галицкого. Насмотревшись на «Аякс», хозяин Краснодара захотел себе игрока из этой страны.

Определили кандидата: Люк де Йонг из «ПСВ». Его трансфер оценивается в €10-15 млн (для России, может, и больше, в районе 20). Переговорили с агентами футболиста.

Те озвучили зарплату 3 миллиона евро в год. «Краснодар» сказал, что подумает. Агенты поинтересовались — какие будут отступные? Им ответили: 50 миллионов. Голландцы посмеялись и разговор заглох.

А ещe «Краснодар» интересует француз Гаэтан Лаборде из «Монпелье». С ним пока тоже не договорились», – написал Карпов в телеграме.