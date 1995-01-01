Джеррард – об отказе возглавить «Дерби»: «Деньги ничего не решают, когда я принимаю решение»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард объяснил, почему отказался подписать контракт с «Дерби Каунти».

Команда Чемпионшипа, вероятно, расстанется со своим тренером Фрэнком Лэмпардом.

«Деньги ничего не решают, когда я принимаю решение. Я счастлив в Глазго. Мне понравился первый сезон в «Рейнджерс» и хочу вывести команду на новый уровень. Я по-прежнему амбициозен и голоден до побед.

Когда я закончил карьеру футболиста и ушел из «Ливерпуля», в моей жизни была пустота. Очень скучал по клубу.

Сейчас все, что я могу сказать, что счастлив в «Рейнджерс», – заявил Джеррард.

Джеррард возглавил клуб из Шотландии в 2018-м.

Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Джеррард отказался возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода Лэмпарда