Джеррард – об отказе возглавить «Дерби»: «Деньги ничего не решают, когда я принимаю решение»

ну и правильно
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард объяснил, почему отказался подписать контракт с «Дерби Каунти».
Команда Чемпионшипа, вероятно, расстанется со своим тренером Фрэнком Лэмпардом.
«Деньги ничего не решают, когда я принимаю решение. Я счастлив в Глазго. Мне понравился первый сезон в «Рейнджерс» и хочу вывести команду на новый уровень. Я по-прежнему амбициозен и голоден до побед.
Когда я закончил карьеру футболиста и ушел из «Ливерпуля», в моей жизни была пустота. Очень скучал по клубу.
Сейчас все, что я могу сказать, что счастлив в «Рейнджерс», – заявил Джеррард.
- Джеррард возглавил клуб из Шотландии в 2018-м.
- Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
Джеррард отказался возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода Лэмпарда