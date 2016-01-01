De Telegraaf: Промес перешел в «Аякс»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес стал игроком «Аякса», сообщает De Telegraaf.

По информации источника, 27-летний футболист заключил с амстердамским клубом контракт до 2024 года.

Отмечается, что у голландца были другие предложения, но он их отклонил ради перехода в «Аякс».