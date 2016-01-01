De Telegraaf: Промес перешел в «Аякс»

Аякс снова стал сильным клубом. Если будут регулярно проходить далеко в плей-офф ЛЧ, то это очень хороший выбор. Всяко лучше, чем в августе вылететь из ЛЕ))
Полузащитник «Севильи» Квинси Промес стал игроком «Аякса», сообщает De Telegraaf.
По информации источника, 27-летний футболист заключил с амстердамским клубом контракт до 2024 года.
Отмечается, что у голландца были другие предложения, но он их отклонил ради перехода в «Аякс».
- «Севилья» купила Промеса прошлым летом у «Спартака» за 20 миллионов евро.
- В дебютном сезоне вингер забил три гола и сделал девять результативных передач в 49 матчах.
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