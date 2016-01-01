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    De Telegraaf: Промес перешел в «Аякс»

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес стал игроком «Аякса», сообщает De Telegraaf.

    По информации источника, 27-летний футболист заключил с амстердамским клубом контракт до 2024 года.

    Отмечается, что у голландца были другие предложения, но он их отклонил ради перехода в «Аякс».

    • «Севилья» купила Промеса прошлым летом у «Спартака» за 20 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне вингер забил три гола и сделал девять результативных передач в 49 матчах.

    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная газета Голландии. Тираж составляет 750 тысяч экземпляров

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10740

      bset 30 минут назад

      Аякс снова стал сильным клубом. Если будут регулярно проходить далеко в плей-офф ЛЧ, то это очень хороший выбор. Всяко лучше, чем в августе вылететь из ЛЕ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8923

      vladimir-7 36 минут назад

      Промес столько раз кричал, что хочет перейти в любимый спартак,
      что это его мечта, а на самом деле, настоящий лицемер и болтун. Только
      разжигает страсти у болельщиков и мутит мозги руководству клуба.
      К сожалению так поступают многие футболисты, любовь на час.

      -1
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      Рейтинг: +1538

      Krasnodar 123 40 минут назад

      Ну и зря, надо было в Спартак возвращаться!

      1
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      Рейтинг: +8923

      vladimir-7 > Krasnodar 123 30 минут назад

      Возможно и перешел бы, если бы не увольнение Карреры
      и не это грязное дело с Глушаковым, да и назначение
      Кононова тренером, для него загадка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4166

      ilichkadr 59 минут назад

      Стоило ожидать такого поворота событий...........

      1
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