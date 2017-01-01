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    Терри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти»

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри может сменить экс-полузащитник синих Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти».

    Лэмпард – основной претендент на место главного тренера «Челси», которое вакантно после ухода Маурицио Сарри в «Ювентус».

    По информации источника, Фрэнк в ближайшее время проведет переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем на его яхте.

    В случае ухода Лэмпарда из «Дерби Каунти» в лондонский клуб, команда из Чемпионшипа готова пригласить Джона Терри.

    • Прошедший сезон Терри работал ассистентом главного тренера в «Астон Вилле».
    • Терри – воспитанник «Челси» и числился в клубе с 1991 года по 2017-й.

    Источник: Daily Mal

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3132

      ivan-football-fan 7 минут назад

      Один НЕ ТРЕНЕР сменяет другого НЕ ТРЕНЕРА?
      Оба - из Челси....
      Последствия?
      "Дерби Каунти" превратится в ..."КербиДаунти"?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Николай71 10 минут назад

      Да уж, удачи Ф. Лэмпарду!
      А Терри надеюсь достигнет его высот!))

      0
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