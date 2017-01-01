Терри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри может сменить экс-полузащитник синих Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти».

Лэмпард – основной претендент на место главного тренера «Челси», которое вакантно после ухода Маурицио Сарри в «Ювентус».

По информации источника, Фрэнк в ближайшее время проведет переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем на его яхте.

В случае ухода Лэмпарда из «Дерби Каунти» в лондонский клуб, команда из Чемпионшипа готова пригласить Джона Терри.