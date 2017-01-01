Терри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти»

Один НЕ ТРЕНЕР сменяет другого НЕ ТРЕНЕРА?
Оба - из Челси....
Последствия?
"Дерби Каунти" превратится в ..."КербиДаунти"?
Бывший защитник «Челси» Джон Терри может сменить экс-полузащитник синих Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти».
Лэмпард – основной претендент на место главного тренера «Челси», которое вакантно после ухода Маурицио Сарри в «Ювентус».
По информации источника, Фрэнк в ближайшее время проведет переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем на его яхте.
В случае ухода Лэмпарда из «Дерби Каунти» в лондонский клуб, команда из Чемпионшипа готова пригласить Джона Терри.
- Прошедший сезон Терри работал ассистентом главного тренера в «Астон Вилле».
- Терри – воспитанник «Челси» и числился в клубе с 1991 года по 2017-й.