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    Слуцкий: «Прошедший сезон для «Витесса» оцениваю сверхположительно»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий оценил прошедший сезон для команды. Арнемцы не попали в еврокубки.

    – Как оцените прошедший сезон для «Витесса»?

    – Сверхположительно. Попробую объяснить. В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать. Причем одно из самых сильных впечатлений от сезона – то, что я никогда не видел такой большой разницы между топовыми клубами и остальными. Даже когда ЦСКА доминировал в России, победа на выезде над аутсайдером давалась не слишком-то легко. То есть не Россия – Сан-Марино (улыбается). Мы все равно добывали очки в борьбе.

    А в Голландии «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд» (особенно дома) могут проиграть только либо друг другу, либо не победить остальных, потому что не реализовывают миллион моментов и пропускают какую-то контратаку. То есть чисто по игре они уступить другим командам просто не могут.

    По существу, у тебя остается четвертое место. Это твой максимум, на который можешь претендовать. По составу, бюджету, традициям, инфраструктуре – да абсолютно по всему – эти три клуба всех превосходят. Они могут забрать любого мальчишку из академии того же «Витесса», хотя у нас хорошая академия. В общем, это доминирование на всех уровнях. Никогда не встречал такого разрыва внутри лиги. В РПЛ и английском Чемпионшипе и близко такой разницы в классе нет.

    • Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018 года.
    • Арнемцы проиграли в финале плей-офф за место в Лиге Европы «Утрехту».
    • До «Витесса» россиянин тренировал английский «Халл Сити».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1473

      SarJr 25 минут назад

      ну есть три гранда, ну и?! ты ж в квалах равной команде проиграл причем дома и со свистом. причем тут три гранда???

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