Слуцкий: «Прошедший сезон для «Витесса» оцениваю сверхположительно»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий оценил прошедший сезон для команды. Арнемцы не попали в еврокубки.

– Как оцените прошедший сезон для «Витесса»?

– Сверхположительно. Попробую объяснить. В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать. Причем одно из самых сильных впечатлений от сезона – то, что я никогда не видел такой большой разницы между топовыми клубами и остальными. Даже когда ЦСКА доминировал в России, победа на выезде над аутсайдером давалась не слишком-то легко. То есть не Россия – Сан-Марино (улыбается). Мы все равно добывали очки в борьбе.

А в Голландии «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд» (особенно дома) могут проиграть только либо друг другу, либо не победить остальных, потому что не реализовывают миллион моментов и пропускают какую-то контратаку. То есть чисто по игре они уступить другим командам просто не могут.

По существу, у тебя остается четвертое место. Это твой максимум, на который можешь претендовать. По составу, бюджету, традициям, инфраструктуре – да абсолютно по всему – эти три клуба всех превосходят. Они могут забрать любого мальчишку из академии того же «Витесса», хотя у нас хорошая академия. В общем, это доминирование на всех уровнях. Никогда не встречал такого разрыва внутри лиги. В РПЛ и английском Чемпионшипе и близко такой разницы в классе нет.