Промес может перейти из «Севильи» в «Аякс»

Футболист «Севильи» Квинси Промес может сменить клуб в летнее трансферное окно. Голландцем интересуется «Аякс».

Известно, что в контракте игрока с испанским клубом прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. Этот факт может усложнить осуществление трансфера, сообщает Sport.es.