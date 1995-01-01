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    Промес может перейти из «Севильи» в «Аякс»

    Футболист «Севильи» Квинси Промес может сменить клуб в летнее трансферное окно. Голландцем интересуется «Аякс».

    Известно, что в контракте игрока с испанским клубом прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. Этот факт может усложнить осуществление трансфера, сообщает Sport.es.

    • Промес выступает за «Севилью» с августа, когда состоялся трансфер из «Спартака».
    • Контракт игрока с севильцами действует до 2023 года.
    • В прошлом сезоне Промес провел 33 матча Примеры, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15456

      VVM1964 1 час назад

      Квинси , возвращайся в Спартак - тебя здесь ждут !!!

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