Игрок Андорры скинул капюшон с Мбаппе во время интервью. Французу это не понравилось

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал жертвой шутки игрока Андорры после матча отбора Евро-2020, в котором французы обыграли соперника со счетом 4:0.
Пока Мбаппе давал послематчевое интервью, один из игроков сборной Андорры снял с форварда «ПСЖ» капюшон.
Килиан розыгрыш не оценил и пытался выследить шутника.
- В матче против Андорры Килиан забил свой 100-й гол в карьере.
- У него 87 голов на клубном уровне и 13 голов за сборную.
Drôle de scène en zone-mixte entre @KMbappe @AntoGriezmann et l'homme mystère ! #EDS pic.twitter.com/z90qFqdvGf— L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) 11 июня 2019 г.