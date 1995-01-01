Игрок Андорры скинул капюшон с Мбаппе во время интервью. Французу это не понравилось

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал жертвой шутки игрока Андорры после матча отбора Евро-2020, в котором французы обыграли соперника со счетом 4:0.

Пока Мбаппе давал послематчевое интервью, один из игроков сборной Андорры снял с форварда «ПСЖ» капюшон.

Килиан розыгрыш не оценил и пытался выследить шутника.