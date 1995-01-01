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    Игрок Андорры скинул капюшон с Мбаппе во время интервью. Французу это не понравилось

    Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал жертвой шутки игрока Андорры после матча отбора Евро-2020, в котором французы обыграли соперника со счетом 4:0.

    Пока Мбаппе давал послематчевое интервью, один из игроков сборной Андорры снял с форварда «ПСЖ» капюшон.

    Килиан розыгрыш не оценил и пытался выследить шутника.

    • В матче против Андорры Килиан забил свой 100-й гол в карьере.
    • У него 87 голов на клубном уровне и 13 голов за сборную.

    Источник: L'Equipe

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