Слуцкий – после поражения в матче за ЛЕ: «Когда у команды недостаточно свежести, трудно доминировать на поле»

В рамках финала плей-офф чемпионата Голландии за выход в Лигу Европы «Витесс» проиграл «Утрехту» со счетом 0:2.

Главный тренер команды из Арнема Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды:

«Для нас сезон получился слишком длинным. Много травмированных, усталость. Ситуация вынуждала использовать игроков, которые очень мало тренировались после восстановления от травм. Когда у команды недостаточно свежести, трудно доминировать на поле», – заключил российский специалист.