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    Слуцкий – после поражения в матче за ЛЕ: «Когда у команды недостаточно свежести, трудно доминировать на поле»

    В рамках финала плей-офф чемпионата Голландии за выход в Лигу Европы «Витесс» проиграл «Утрехту» со счетом 0:2.

    Главный тренер команды из Арнема Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды:

    «Для нас сезон получился слишком длинным. Много травмированных, усталость. Ситуация вынуждала использовать игроков, которые очень мало тренировались после восстановления от травм. Когда у команды недостаточно свежести, трудно доминировать на поле», – заключил российский специалист.

    • Первый матч завершился вничью (1:1).
    • Решение о продолжении работы Слуцкого в «Витессе» еще не принято.

    Источник: Fox Sports

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    Сегодня, 07:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1276

      Леха из Твери 26 минут назад

      Я так понял для этого Витесса ничего не поменялось в плане результата. Что со Слуцкером, что без него...А это означает, что SlutSky out.

      0
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      Рейтинг: +3564

      александр п 48 минут назад

      Утрехт видимо в другом чемпионате играл.Похоже карьера Слуцкого на западе закончилась.

      0
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      Рейтинг: +167

      solodealer 49 минут назад

      "...Когда у команды недостаточно свежести, трудно доминировать на поле..."
      КАКОЙ ГЛУБОКИЙ МЫСЛ, ЧЕССЛОВО!

      0
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      Рейтинг: +558

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      не ной

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      Рейтинг: +6787

      alex1951 1 час назад

      Осталось только обьявить Лео Слуцкага врагом всей нации и выслать на родину..
      Жидо-массонский засланец...бывший арммеец....

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      Рейтинг: +3999

      Старикан 1 час назад

      Вот привыкли плакаться... да у всех сезон длинный, у всех травмы, у всех недостаточно свежести, однако кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает...

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