Слуцкий – после поражения в матче за ЛЕ: «Когда у команды недостаточно свежести, трудно доминировать на поле»

Я так понял для этого Витесса ничего не поменялось в плане результата. Что со Слуцкером, что без него...А это означает, что SlutSky out.
В рамках финала плей-офф чемпионата Голландии за выход в Лигу Европы «Витесс» проиграл «Утрехту» со счетом 0:2.
Главный тренер команды из Арнема Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды:
«Для нас сезон получился слишком длинным. Много травмированных, усталость. Ситуация вынуждала использовать игроков, которые очень мало тренировались после восстановления от травм. Когда у команды недостаточно свежести, трудно доминировать на поле», – заключил российский специалист.
- Первый матч завершился вничью (1:1).
- Решение о продолжении работы Слуцкого в «Витессе» еще не принято.