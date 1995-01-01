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    Терри: «В «Астон Вилле» я начинаю путь с самого начала. Не боюсь носить конусы, мячи и манишки»

    Джон Терри, помощник главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита, поделился отношением к работе.

    27-го мая бирмингемцы обыграли «Дерби Каунти» (2:1) в финале плей-офф Чемпионшипа и вернулись в Премьер-лигу.

    «В качестве игрока я выиграл все, что только мог хотеть. Сейчас я начинаю путь с самого начала. Не боюсь носить конусы, мячи и манишки. Все это – часть моего обучения.

    В лице Дина и Ричарда [О'Келли, другого тренера] я получил отличных учителей. Мне очень повезло находится рядом с этими прекрасными людьми и учиться у них», – цитирует 38-летнего Терри.

    • Экс-капитан сборной Англии вошел в тренерский штаб «Виллы» в октябре-2018, после окончания контракта футболиста. С 1998 по 2017 год Терри выступал за «Челси», с которым выиграл 17 трофеев – в том числе 5 титулов чемпиона Англии и Лигу чемпионов.

    Источник: Daily Mail

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