Терри: «В «Астон Вилле» я начинаю путь с самого начала. Не боюсь носить конусы, мячи и манишки»

Джон Терри, помощник главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита, поделился отношением к работе.

27-го мая бирмингемцы обыграли «Дерби Каунти» (2:1) в финале плей-офф Чемпионшипа и вернулись в Премьер-лигу.

«В качестве игрока я выиграл все, что только мог хотеть. Сейчас я начинаю путь с самого начала. Не боюсь носить конусы, мячи и манишки. Все это – часть моего обучения.

В лице Дина и Ричарда [О'Келли, другого тренера] я получил отличных учителей. Мне очень повезло находится рядом с этими прекрасными людьми и учиться у них», – цитирует 38-летнего Терри.