Слуцкий: «Если в Голландии кто-нибудь приедет на тренировку на Maybach, его будут год высмеивать»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о машинах в интервью журналисту Карену Адамяну.

– Какая машина у вас в Голландии?

– Это Audi Q3. «Витесс» какую дал, такую дал. Видите, здесь все маленькие машинки. Во-вторых, в доме, где я снимаю квартиру, на машине побольше я в паркинг даже не въеду, учитывая, что за рулем я не был много-много лет. В Голландии мне приходится самому ездить.

– Здесь много Tesla. Не хотели бы пересесть на электрокар?

– У меня будет сложность, как его заряжать. Это уже будет проблема. Все, что связано с минимальным геморроем, я автоматически отметаю.

– На чем вы гоняли в Москве?

– Mercedes-Maybach. В Москве просто важен статус. Если бы я в Москве на такой (Audi Q3) приехал бы на тренировку ЦСКА, Березуцкие были бы первые, кто сказали бы, что мы никогда не выиграем золотые медали. А здесь если кто-нибудь приедет на Maybach, его будут год высмеивать. Здесь все наоборот.