Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Слуцкий: «Если в Голландии кто-нибудь приедет на тренировку на Maybach, его будут год высмеивать»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о машинах в интервью журналисту Карену Адамяну.

    – Какая машина у вас в Голландии?

    – Это Audi Q3. «Витесс» какую дал, такую дал. Видите, здесь все маленькие машинки. Во-вторых, в доме, где я снимаю квартиру, на машине побольше я в паркинг даже не въеду, учитывая, что за рулем я не был много-много лет. В Голландии мне приходится самому ездить.

    – Здесь много Tesla. Не хотели бы пересесть на электрокар?

    – У меня будет сложность, как его заряжать. Это уже будет проблема. Все, что связано с минимальным геморроем, я автоматически отметаю.

    – На чем вы гоняли в Москве?

    – Mercedes-Maybach. В Москве просто важен статус. Если бы я в Москве на такой (Audi Q3) приехал бы на тренировку ЦСКА, Березуцкие были бы первые, кто сказали бы, что мы никогда не выиграем золотые медали. А здесь если кто-нибудь приедет на Maybach, его будут год высмеивать. Здесь все наоборот.

    • «Витесс» завершил сезон в чемпионате Голландии на пятом месте и вышла в плей-офф за место в Лиге Европы.
    • В первом матче плей-офф команда Слуцкого сыграла вничью с «Утрехтом» (1:1). Ответный состоится завтра, 28 мая.

    Источник: YouTube-канал «Макарена»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:11
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6782

      alex1951 8 минут назад

      Допустим. Высмеют...
      Ну,а ежель ,скажем ,рассмотреть вариант ,,Запорожца,, или на худой конец ,,Лады - Калины,, - чудо человеской мысли воплощенной в железе?
      Тут ,полагаю,обойдется без улыбок....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      klim2m 30 минут назад

      Ну да там все на шохах заниженых носятся )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3807

      Агасфер 54 минуты назад

      Так в Голландии -социализм,а мы успешно строим классовое общество и капитализм.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +958

      altezzik 56 минут назад

      Понты дороже денег. Главное взять Майбах в кредит. Пофиг, что жить негде и штаны с восьмого класса.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2771

      ivan-football-fan > altezzik 22 минуты назад

      Сочно!))) Не в бровь...))++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      lek! 1 час назад

      В России так , у участников ВОВ отбирают последние , пенсионеры выживают , а люди ездят на майбахе , главное понт .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2771

      ivan-football-fan > lek! 21 минуту назад

      Страна наоборот+

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3348

      la verdad 1 час назад

      Ну да. Ездить на Майбах в Москве, когда в регионах не на что «скорую» Газель заправить - это русский стиль. Скрепный:)))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71050
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru