Варан – о Погба: «Для каждого отличного игрока есть место в «Реале»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказал мнение о возможном переходе в мадридский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Футболисты – партнеры по сборной Франции.

«Я не могу сказать, о чем разговариваю с Погба, но для каждого отличного игрока найдется место в «Реале». Он один из таких.

В «Реале» очень большая конкуренция. Возможно, вокруг Погба много шума. Посмотрим в августе, где он окажется», – сказал Варан.