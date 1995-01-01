Варан – о Погба: «Для каждого отличного игрока есть место в «Реале»

Эта речь не о Погба.
Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказал мнение о возможном переходе в мадридский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Футболисты – партнеры по сборной Франции.
«Я не могу сказать, о чем разговариваю с Погба, но для каждого отличного игрока найдется место в «Реале». Он один из таких.
В «Реале» очень большая конкуренция. Возможно, вокруг Погба много шума. Посмотрим в августе, где он окажется», – сказал Варан.
- В этом сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
- Ранее стало известно, что капитан «Реала» Серхио Рамос выступил против прихода француза.