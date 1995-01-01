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    Варан – о Погба: «Для каждого отличного игрока есть место в «Реале»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказал мнение о возможном переходе в мадридский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Футболисты – партнеры по сборной Франции.

    «Я не могу сказать, о чем разговариваю с Погба, но для каждого отличного игрока найдется место в «Реале». Он один из таких.

    В «Реале» очень большая конкуренция. Возможно, вокруг Погба много шума. Посмотрим в августе, где он окажется», – сказал Варан.

    • В этом сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Ранее стало известно, что капитан «Реала» Серхио Рамос выступил против прихода француза.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5779

      KLIM777 16 минут назад

      Эта речь не о Погба.

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