Журавель: «В Лондоне Слуцкий так скучал по родине, что однажды 3,5 часа пел в караоке»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о дружбе с главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и об одном эпизоде из жизни российского специалиста.

– Слуцкий вообще очень общительный. Вот сейчас в Голландии в течение трех дней мы с ним ужинали, ходили на ланч и постоянно болтали. Мне показалось, что ему наше общество – приятная отдушина в иностранной жизни. Он настолько открыт и приветлив, что, думаю, иногда даже об этом жалеет. А мы, в свою очередь, можем злоупотребить этим, упомянув что-то лишнее в репортаже. Он потом при встрече скажет: «Все-таки вы остаетесь журналистом. Вы, конечно, мне приятели и друзья, но в первую очередь – журналисты». Это один из его любимых подколов для нас. Но его открытость сильнее, чем прагматизм.

– Слуцкий безумно артистичный. В жизни это заметно?

– Помню историю из Лондона [после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года тренер переехал в столицу Великобритании для изучения английского языка и поиска работы в клубах АПЛ и Чемпионшипа]. Там он очень тосковал по родине, когда не был при работе. Видно было, что ему мало чем заняться. Мы с Мишей Моссаковским были в Лондоне и говорим: «Викторыч, чего хотите? Давайте в МариVanna пойдем, съедим борща». – «Блин, давайте найдем караоке».

Я позвонил лондонским друзьям в поисках русского караоке. Они предложили «Борщ и слезы». Это очень древний гаштет возле Harrods, он существует там с 90-х. И реально как кусочек Липецка в Лондоне.

Мы пришли, заказали минус первый этаж. Пели четыре часа. Ну, я вообще не пел, Леонид Викторыч пел три с половиной часа, еще полчаса вместе с Моссаковским. Это был улет, бомба. Главный его хит – «Августин» Леонтьева. Он круто поет. Так в это вкладывается, у него точно есть слух. Если отстраниться, что поет главный тренер футбольной команды, то круто.

Я потом сказал, что из всех лондонских вечеров это был самый счастливый вечер Слуцкого.