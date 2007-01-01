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    Караваев забил первый гол за «Витесс». Он не забивал в 55 матчах

    «Витесс» обыграл «Венло» в заключительном туре Эредивизие (3:1).

    Счет в этом матче открыл защитник «Витесса» Вячеслав Караваев. Этот мяч стал первым для футболиста за голландский клуб.

    • Караваев выступает за «Витесс» с января 2018 года.
    • Всего он провел за клуб 56 матчей во всех турнирах, 41 из них – в этом сезоне.
    • Футболист отдал восемь голевых передач в играх «Витесс».
    • Игрок вошел в расширенный список сборной России на отборочные матчи Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 4 часа назад

      И пас голевой на Одегарда.Так в матче они и работали :Одегард-Караваев,Караваев-Одегард.Если Гинер сбагрит Фернандеса (от нахлынувшей нищеты),то я бы на его месте потратился на Караваева-отличный краёк!

      0
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      Рейтинг: +188

      Parker8 15 часов назад

      Он защитник, какая разница сколько он забивает?

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