Караваев забил первый гол за «Витесс». Он не забивал в 55 матчах

И пас голевой на Одегарда.Так в матче они и работали :Одегард-Караваев,Караваев-Одегард.Если Гинер сбагрит Фернандеса (от нахлынувшей нищеты),то я бы на его месте потратился на Караваева-отличный краёк!
«Витесс» обыграл «Венло» в заключительном туре Эредивизие (3:1).
Счет в этом матче открыл защитник «Витесса» Вячеслав Караваев. Этот мяч стал первым для футболиста за голландский клуб.
- Караваев выступает за «Витесс» с января 2018 года.
- Всего он провел за клуб 56 матчей во всех турнирах, 41 из них – в этом сезоне.
- Футболист отдал восемь голевых передач в играх «Витесс».
- Игрок вошел в расширенный список сборной России на отборочные матчи Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.