Беременная жена Новосельцева: «Ваня разносит слухи, что это не его ребенок»

Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина Кейру сообщила, что муж обвиняет ее в измене.

По словам девушки, футболист разносит слухи, что ребенок, которым она беременна, якобы не от него.

«Ребята, я в шоке от того, что Ваня разносит слухи якобы это не его ребенок. Не понимаю, чего он добивается.

Уже столько информации вынесла и до, и сейчас. И каждый раз мне какие-то слухи передают. Я в большом шоке нахожусь от этой информации, и я просто не понимаю, чего он добивается.

Мы живем в современном мире, где уже не проблема узнать, кто есть отец. Просто это такое оскорбление меня, как жены, а главное, насколько он уже унижает своего ребенка… Я правда не понимаю, чего он добивается. Мне настолько неприятно. И что он хочет, я не знаю», – сказала Кейру на видео в инстаграме.

Ранее Кейру рассказала, что Новосельцев позвонил и предложил ей встретиться, хотя до это не выходил на связь в течение полутора месяцев. Позже девушка сообщила, что за две недели ее отсутствия футболист вывез из совместной квартиры все свои вещи.