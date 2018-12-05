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    Беременная жена Новосельцева: «Ваня разносит слухи, что это не его ребенок»

    Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина Кейру сообщила, что муж обвиняет ее в измене.

    По словам девушки, футболист разносит слухи, что ребенок, которым она беременна, якобы не от него.

    «Ребята, я в шоке от того, что Ваня разносит слухи якобы это не его ребенок. Не понимаю, чего он добивается.

    Уже столько информации вынесла и до, и сейчас. И каждый раз мне какие-то слухи передают. Я в большом шоке нахожусь от этой информации, и я просто не понимаю, чего он добивается.

    Мы живем в современном мире, где уже не проблема узнать, кто есть отец. Просто это такое оскорбление меня, как жены, а главное, насколько он уже унижает своего ребенка… Я правда не понимаю, чего он добивается. Мне настолько неприятно. И что он хочет, я не знаю», – сказала Кейру на видео в инстаграме.

    Ранее Кейру рассказала, что Новосельцев позвонил и предложил ей встретиться, хотя до это не выходил на связь в течение полутора месяцев. Позже девушка сообщила, что за две недели ее отсутствия футболист вывез из совместной квартиры все свои вещи.

    text

    Публикация от text (@novoseltseva_katerina)

    Источник: Страница Катерины Кейру в инстаграме

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    14.05.2019 18:32
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball 15 мая, 10:12

      Классный тег - правдазамамой. ЯЖЕМАТЬ напомнило.

      0
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      Рейтинг: +2560

      Дядя Серёжа 15 мая, 04:45

      У меня мальчик и ещё... мальчик.
      Новосельцев. Служебный роман

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2456

      Yev 14 мая, 23:11

      Если будет тупой и рыжий, то тест можно не делать.

      1
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      Рейтинг: +87

      Ronko > Yev 15 мая, 02:49

      Зло, но смешно)

      0
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      Рейтинг: +3397

      Lester84 14 мая, 22:37

      Честно говоря, судить об этом конфликте объективно невозможно. Ибо вещает о происходящем только сторона Кейру со своей колокольни. Причем вещает публично, задействовав все СМИ - надо сказать хреновый способ решения проблем. Думаю тут одно из двух. Либо у рыжего появилась другая баба (ну бывает, сердцу не прикажешь), а тут по закону подлости у жены внезапная беременность. Либо же у Новосельцева действительно есть веские доводы полагать, что ребенок может быть не его. В обоих случаях - комментировать что-то самому Ивану смысла нет. В первом случае его с потрохами сожрут, во-втором случае выставит себя дурачком, если подозрения не подтвердятся. Я так понимаю, все прояснится после рождения ребенка

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      Рейтинг: +54

      Nurik Ponsuato 14 мая, 20:40

      Гнилой человек и потухщий футболист

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      Рейтинг: +403

      klim2m 14 мая, 20:18

      Может она мяч родила баскетбольный вот Ваня и против ))

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      Рейтинг: +901

      Bozigit 14 мая, 18:35

      И какое это отношение имеет к футболу? Разве что ребенок мальчик, а это возможно будущий футболист)

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      Рейтинг: +879

      general.lizyukov > Bozigit 14 мая, 22:10

      Портрет современного футболиста рисуется так.

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