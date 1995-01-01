Жена Новосельцева: «Не доверяю мужу и опасаюсь встречи с ним»

Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина Кейру сообщила, что футболист вышел с ней на связь впервые за полтора месяца и предложил встретиться.

В феврале юрист экс-баскетболистки сборной России сообщила, что Новосельцев провел некоторые махинации с совместно нажитым с супругой имуществом.

«Это стало для меня большой неожиданностью. Звонок от него раздался ночью, после предыдущего интервью. Честно признаться, была шокирована тем, как повeл себя мой муж, и тем, как сложился разговор. До сих пор не понимаю, чего он пытается добиться. Иван сказал мне: «Я звоню тебе как законный муж. Хочу обсудить ситуацию и поговорить». Напомню, до этого он не выходил на связь полтора месяца.

Он предложил принять его условия… Не совсем понимаю, почему человек, который предлагает обсудить нюансы происходящего, не готов встретиться со своей беременной женой в комфортных для неe условиях. Я честно и открыто говорю, что опасаюсь этого и не доверяю ему», – сказала Кейру.