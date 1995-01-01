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    Жена Новосельцева: «Не доверяю мужу и опасаюсь встречи с ним»

    Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина Кейру сообщила, что футболист вышел с ней на связь впервые за полтора месяца и предложил встретиться.

    В феврале юрист экс-баскетболистки сборной России сообщила, что Новосельцев провел некоторые махинации с совместно нажитым с супругой имуществом.

    «Это стало для меня большой неожиданностью. Звонок от него раздался ночью, после предыдущего интервью. Честно признаться, была шокирована тем, как повeл себя мой муж, и тем, как сложился разговор. До сих пор не понимаю, чего он пытается добиться. Иван сказал мне: «Я звоню тебе как законный муж. Хочу обсудить ситуацию и поговорить». Напомню, до этого он не выходил на связь полтора месяца.

    Он предложил принять его условия… Не совсем понимаю, почему человек, который предлагает обсудить нюансы происходящего, не готов встретиться со своей беременной женой в комфортных для неe условиях. Я честно и открыто говорю, что опасаюсь этого и не доверяю ему», – сказала Кейру.

    • Новосельцев перешел в «Ростов» из «Зенита» в январе этого года на правах аренды до лета.
    • В этом сезоне игрок провел за ростовчан четыре матча.
    • В первой части сезона Новосельцев выступал за «Анжи».

    Источник: RT

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +890

      russkiisergei 38 минут назад

      Новосельцев спился что ли?

      0
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      Рейтинг: +3359

      SPACE TRUCKIN 47 минут назад

      ваню зенит совсем испортил...играл бы за Ростов,без шараханий - был бы уважаемым челорвеком и игроком сборной возможно...сейчас только в жёлтых новостях ...

      2
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      Рейтинг: +5427

      андрей андреев 58 минут назад

      " не готов встретиться со своей беременной женой"
      Может поэтому и не готов.Может он приехал из "Анжи" и офигел.

      1
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      Рейтинг: +3257

      Lester84 1 час назад

      Что-то вспомнился фильм Служебный роман: "Вызовите ко мне Новосельцева!"))

      0
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      Рейтинг: +11929

      DOCTOR PENALTY > Lester84 41 минуту назад

      Тот тоже цветы дарил, но не такой хитрожопый был

      0
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      Рейтинг: +11929

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Из придурков РПЛ можно уже сборную составить: есть защитник (Новосельцев), два хава (Глушаков и Мамаев), нап (Кокорин). Вратарь нужен + остальные. Какие будут предложения???...

      2
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      Рейтинг: +1148

      Бабушка Зильзиля > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Бузов!

      1
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      Рейтинг: +3257

      Lester84 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Есть еще песнионеры Кержаков и Аршавин

      1
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      Рейтинг: +65463

      Рубик Докоян > DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Тарасов, а вратарь Шунин, его тоже кинула первая жена.

      2
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      Рейтинг: +1148

      Бабушка Зильзиля > Рубик Докоян 45 минут назад

      Ну и тренерский штаб, Радимов, Бушманов,Ульянов. Первый увел жену у второго а второй у третьего!

      2
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      Рейтинг: +65463

      Рубик Докоян > Бабушка Зильзиля 37 минут назад

      Да, если начать копать в этих семейных дрязгах, то соберётся сборная и на замену будет кого выпускать.)))

      1
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      Рейтинг: +449

      Genz 1 час назад

      По рыжей морде видно, что Ваня подонок. Как он за баблом он сбежал в Зенит на пике формы. Потерял место в ЛЧ с Ростовом и сборной, ради бабок. И сел сразу в Питере на скамейку. Катя, беги от ******* Вани. Еще таблеточку подсунет с компотиком или водой для выкидыша.. А убить Ваня нельзя, не положено...

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      Рейтинг: +415

      sergeIKAZ 1 час назад

      А так романтично предложение делал. А оказался таким же отмороженным, которому башню снесло от зенитовского контракта. Ну, уже беременных бросать - это не по-мужски

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      Рейтинг: +5427

      андрей андреев > sergeIKAZ 55 минут назад

      "Ну, уже беременных бросать - это не по-мужски"
      Что то она не сказала,что он отец.Просто "беременная жена"..

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