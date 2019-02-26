Юрист жены Новосельцева сообщила о махинациях футболиста с совместно нажитым имуществом

Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы жена защитника «Зенита» Ивана Новосельцева Катерины Кейру, сообщила, что в настоящее время занимается вопросом о махинациях футболиста с совместно нажитым имуществом.

«Катерина с недавнего времени является моим клиентом. И сейчас появились определенные вопросы, которые неожиданно возникли в семье Кейру и Новосельцева. В данный момент мы пытаемся урегулировать вопросы имущественного характера. Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестное поведение, которое стало достоянием его супруги. Если в ближайшее время мы не услышим от второй стороны объяснение и не сможем урегулировать, то на днях мы расскажем эту историю во всех нюансах.

К сожалению, всех подробностей сейчас не могу раскрыть. Но если вопрос не будет урегулирован, это дело станет погромче распри Глушакова [бракоразводный процесс полузащитника «Спартака» сопровождался постоянными скандалами в связи с разделом имущества и алиментами]. В данный же момент мне, как юристу, пока не до конца понятны все махинации с недвижимостью, которые были проделаны по чьему-то совету мужем Катерины, или просто произошла ошибка. Если так, то это одна история. Если же Иван совершенно сознательно провел эти манипуляции с недвижимостью, то в таком случае нас ждут несколько громких судебных разбирательств.

Пока разговора о разводе нет. К счастью, Катерина вовремя узнала информацию о совместно нажитом имуществе. Больше подробностей пока не могу рассказать, потому что вначале хочу услышать все от ее супруга. В любом случае ожидаются судебные разбирательства по имущественным делам. Этот вопрос может подниматься и в рамках брака. Речь не идет о разводе, а только о махинациях. В первую очередь мы разберемся с ними, а дальше Катерина будет принимать решение о личных делах. Меня наняли разобраться исключительно в имущественных вопросах», – сказала Гордон.

Этой зимой Новосельцев перешел из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды.