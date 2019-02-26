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    Юрист жены Новосельцева сообщила о махинациях футболиста с совместно нажитым имуществом

    Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы жена защитника «Зенита» Ивана Новосельцева Катерины Кейру, сообщила, что в настоящее время занимается вопросом о махинациях футболиста с совместно нажитым имуществом.

    «Катерина с недавнего времени является моим клиентом. И сейчас появились определенные вопросы, которые неожиданно возникли в семье Кейру и Новосельцева. В данный момент мы пытаемся урегулировать вопросы имущественного характера. Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестное поведение, которое стало достоянием его супруги. Если в ближайшее время мы не услышим от второй стороны объяснение и не сможем урегулировать, то на днях мы расскажем эту историю во всех нюансах.

    К сожалению, всех подробностей сейчас не могу раскрыть. Но если вопрос не будет урегулирован, это дело станет погромче распри Глушакова [бракоразводный процесс полузащитника «Спартака» сопровождался постоянными скандалами в связи с разделом имущества и алиментами]. В данный же момент мне, как юристу, пока не до конца понятны все махинации с недвижимостью, которые были проделаны по чьему-то совету мужем Катерины, или просто произошла ошибка. Если так, то это одна история. Если же Иван совершенно сознательно провел эти манипуляции с недвижимостью, то в таком случае нас ждут несколько громких судебных разбирательств.

    Пока разговора о разводе нет. К счастью, Катерина вовремя узнала информацию о совместно нажитом имуществе. Больше подробностей пока не могу рассказать, потому что вначале хочу услышать все от ее супруга. В любом случае ожидаются судебные разбирательства по имущественным делам. Этот вопрос может подниматься и в рамках брака. Речь не идет о разводе, а только о махинациях. В первую очередь мы разберемся с ними, а дальше Катерина будет принимать решение о личных делах. Меня наняли разобраться исключительно в имущественных вопросах», – сказала Гордон.

    Этой зимой Новосельцев перешел из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды.

    Источник: Sport24

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    26.02.2019 18:10
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 11:31

      Еще один громкий процесс.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 26 февраля 2019, 20:53

      Похоже на эпидемию - она косит наших футболистов через их жен ( как нынешних , но чаще уже бывших ) . )))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2019, 20:53

      этот год хоровод разводов и делёжки имущества продолжится в полном обьёме КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 февраля 2019, 20:40

      Буду теперь знать, что Новосельцев тоже теперь одной ногой разведенка!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 26 февраля 2019, 18:49

      А в СССР нас в школе учили даже зарплату не спрашивать..за идею учили.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 26 февраля 2019, 18:43

      Катерина - чемпионка Европы в отличии от Новосельцева. Так что зря вы катите на нее.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > tesch 26 февраля 2019, 19:02

      но деньгу то заработанную им хочет делить, или просто ведется на сплетни адвоката

      14
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 26 февраля 2019, 18:38

      задрали вы уже про жен футболистов писать и о их разводах и делюге)))превратили сайт в желтую прессу))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > ZENIT84, 26 февраля 2019, 18:56

      по аналитике это шибко подымает рейтинг, как это у нас вопрос ?

      12
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 18:33

      Видно, втихую перекупил у Роналду Rolls Royce. А предложение делал, на колени вставал на стадионе, с цветами, всё красиво было....да прошло!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 февраля 2019, 18:29

      А ещё недавно делал ей предложение в Ростове на поле,на глазах у тысяч болельщиков..... Хотя,опять вернулся...наверное сбежал..

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 26 февраля 2019, 18:23

      ... в кабаках жен не выбирают.)))
      - что называется, получил - распишись,
      по делом вам кривоногие мажоры, мозгов в голове даже меньше, чем у этих меркантильных в попу давалок, в рот поберушек.))))

      7
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > Боцман59rus 26 февраля 2019, 18:32

      У этой "в попу давалки" медалей и регалий больше чем у тебя и овосельцева вместе взятых))), А так неизвестно кто кого еще нашел..

      3
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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > deimos88 26 февраля 2019, 18:56

      в совместной жизни регалии и медали не работают и грош цена этой "королеве" у которой напрочь отсутствуют понятие об институте брака и уважение к сильной половине человечества.)))
      - видимо пока в семье был мир и порядок, махинации мужа ее не интересовали особо.)))

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