Беременная жена Новосельцева: «Ваня вывез из квартиры все свои вещи. Каждую мелочь забрал»

Екатерина Кейру, жена защитника «Зенита» Ивана Новосельцева, рассказала о поведении мужа.

В феврале экс-баскетболистка сборной России сообщила о махинациях игрока с совместно нажитым имуществом. В апреле беременная Кейру сказала, что Новосельцев контактировал с ней впервые за полтора.

«Я закончила карьеру ради него. У меня было хорошее предложение, я долго вела переговоры. Ваня тогда перешел в «Ростов» (в январе 2015 года – прим. «Бомбардира) во многом благодаря моим советам. За моими плечами была долгая карьера, и я понимала, что так будет лучше для него. А сама выбрала семью.

За две недели моего отсутствия в квартире Ваня вывез отсюда все свои вещи – обувь, носки – наверное, к родителям, куда он все свозит, как в норку.

Было две игрушки – Микки Маус и Минни Маус. Осталась только одна. Так смешно. Странный поступок. Каждую мелочь забрал, даже, кажется, магнитики с холодильника.

В случае покупки недвижимости супруги должны давать нотариальную доверенность. Он попросил у меня генеральную доверенность, чтобы мог делать все сам. Я дала, поскольку уровень доверия к нему был стопроцентным. На квартиры зарабатывали мы вместе, а теперь непонятно, чье это имущество.

Он меня никак не поддерживает – ни морально, ни материально. Человек просто ушел в тень. Сейчас сложно говорить о прощении.

Я ему говорила: я даю тебе шанс быть полноценным отцом нашего ребенка. Это был долгий процесс.

Ваня, ты знаешь, что я сделала ради того, чтобы этот ребенок был здоровым. Я к тебе обращаюсь. Ты немножко одумайся. Скоро этот ребенок родится, он будет маленький, твой сын. Представь, что ты будешь чувствовать.

Прощу ли я его? Все будет зависеть от него. От того, что он будет делать. Я дам ему шанс», – сказала Кейру в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.