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    Беременная жена Новосельцева: «Ваня вывез из квартиры все свои вещи. Каждую мелочь забрал»

    Екатерина Кейру, жена защитника «Зенита» Ивана Новосельцева, рассказала о поведении мужа.

    В феврале экс-баскетболистка сборной России сообщила о махинациях игрока с совместно нажитым имуществом. В апреле беременная Кейру сказала, что Новосельцев контактировал с ней впервые за полтора.

    «Я закончила карьеру ради него. У меня было хорошее предложение, я долго вела переговоры. Ваня тогда перешел в «Ростов» (в январе 2015 года – прим. «Бомбардира) во многом благодаря моим советам. За моими плечами была долгая карьера, и я понимала, что так будет лучше для него. А сама выбрала семью.

    За две недели моего отсутствия в квартире Ваня вывез отсюда все свои вещи – обувь, носки – наверное, к родителям, куда он все свозит, как в норку.

    Было две игрушки – Микки Маус и Минни Маус. Осталась только одна. Так смешно. Странный поступок. Каждую мелочь забрал, даже, кажется, магнитики с холодильника.

    В случае покупки недвижимости супруги должны давать нотариальную доверенность. Он попросил у меня генеральную доверенность, чтобы мог делать все сам. Я дала, поскольку уровень доверия к нему был стопроцентным. На квартиры зарабатывали мы вместе, а теперь непонятно, чье это имущество.

    Он меня никак не поддерживает – ни морально, ни материально. Человек просто ушел в тень. Сейчас сложно говорить о прощении.

    Я ему говорила: я даю тебе шанс быть полноценным отцом нашего ребенка. Это был долгий процесс.

    Ваня, ты знаешь, что я сделала ради того, чтобы этот ребенок был здоровым. Я к тебе обращаюсь. Ты немножко одумайся. Скоро этот ребенок родится, он будет маленький, твой сын. Представь, что ты будешь чувствовать.

    Прощу ли я его? Все будет зависеть от него. От того, что он будет делать. Я дам ему шанс», – сказала Кейру в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

    • 27-летний Новосельцев выступает за «Ростов» на правах аренды до конца сезона. С июля по декабрь 2018 года был арендован «Анжи».
    • В текущем сезоне провел суммарно 17 игр во всех турнирах и отметился 1 голом.

    Источник: YouTube-канал «Пусть говорят»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3180

      la verdad 23 минуты назад

      Эххх... Ваня Ваня...

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