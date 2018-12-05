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    ЦСКА выиграл молодежное первенство. Это первая победа армейцев в истории турнира

    «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в матче 26-го тура молодежного первенства.

    Отставание красно-белых от лидирующего ЦСКА за четыре тура до конца турнира составляет 13 очков. Таким образом, армейцы досрочно завоевали золотые медали молодежного первенства.

    Эта победа стала для красно-синих первой за всю историю турнира, который проводится с 2008 года. Ранее титул чемпиона среди дублирующих команд четырежды выигрывал «Спартак», три раза – «Динамо», дважды – «Локомотив» (2) и по одному разу – «Зенит» и «Краснодар».

    Источник: Твиттер ЦСКА

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +13330

      DVOK68 3 минуты назад

      Первая и последняя,надеюсь.)

      0
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      Рейтинг: +12698

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Молодцы жеребята! Поздравляем!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8402

      vladimir-7 16 минут назад

      Армейскую молодежь и болельщиков ЦСКА поздравляю с победой в
      молодежном первенстве России!!! Так и дальше держите. Успехов!!!

      -1
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      Рейтинг: +3362

      Агасфер 16 минут назад

      Это было давно понятно.А вот отец Николы говорит,что он вернётся на поле только через две недели.Плохо потому,что минус два матча,а хорошо(возможно) что кто-то получит шанс заиграть,ощущая свою ответственность в его отсутствие.Тем более,что он уйдёт с вероятностью 90 процентов.

      0
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      Рейтинг: +8402

      vladimir-7 > Агасфер 11 минут назад

      Ты чего-то не туда влез, писатель, очнись. Может быть не
      отошел от праздника Пасхи.

      0
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      Рейтинг: +110

      Muboraksho 26 минут назад

      ПОЗДРАВЛЯЕМ. ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ ИМЕННО ЭТОТ МОЛОДЕЖЬ И ОСНОВУ ВЫИГРАЕТ СТАНУТ ЧЕМПИОНАМИ. ТАМ ИНОСТРАНЦЕВ НЕ ДОЛЖНО БЫТ, ИЛИ УЖЕ ЕСТЬ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1816

      Павелий 1 час назад

      При этом Спартак даже если не побеждал, то всегда был в призёрах. И именно это показывает сильнейшую школу России по дистанции в несколько лет.

      2
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      Рейтинг: +7728

      DeStar 1 час назад

      вот будущая основа растет)

      3
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      Рейтинг: +5204

      KLIM777 1 час назад

      Краснодар даже в тройку не попал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      RBW_ 1 час назад

      ЦВБП!!!

      0
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      Рейтинг: +3961

      ilichkadr 1 час назад

      Молодежку армейцев можно поздравить с заслуженной победой. Первая победа всегда самая запоминающаяся.

      3
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