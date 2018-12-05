ЦСКА выиграл молодежное первенство. Это первая победа армейцев в истории турнира

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в матче 26-го тура молодежного первенства.

Отставание красно-белых от лидирующего ЦСКА за четыре тура до конца турнира составляет 13 очков. Таким образом, армейцы досрочно завоевали золотые медали молодежного первенства.

Эта победа стала для красно-синих первой за всю историю турнира, который проводится с 2008 года. Ранее титул чемпиона среди дублирующих команд четырежды выигрывал «Спартак», три раза – «Динамо», дважды – «Локомотив» (2) и по одному разу – «Зенит» и «Краснодар».