Слуцкий: «У «Витесса» будут возможности в матче с «Аяксом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, за счет чего команда может набрать очки в матче 32-го тура Эредивизие с «Аяксом».

«Аякс» не может оступиться в гонке за титул. Мы показали высокий уровень в матчах против ПСВ, «Фейеноорда» и АЗ. «Аякс» будет следующим испытанием для «Витесса».

У нас были шансы в проигранном домашнем матче с амстердамцами. Мы должны показать хорошую игру и достичь максимального уровня, тогда у нас появятся возможности», – сказал Слуцкий.