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    Слуцкий: «У «Витесса» будут возможности в матче с «Аяксом»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, за счет чего команда может набрать очки в матче 32-го тура Эредивизие с «Аяксом».

    «Аякс» не может оступиться в гонке за титул. Мы показали высокий уровень в матчах против ПСВ, «Фейеноорда» и АЗ. «Аякс» будет следующим испытанием для «Витесса».

    У нас были шансы в проигранном домашнем матче с амстердамцами. Мы должны показать хорошую игру и достичь максимального уровня, тогда у нас появятся возможности», – сказал Слуцкий.

    • Игра «Аякс» – «Витесс» состоится во вторник, 23 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени.
    • Команда из Арнема имеет в своем активе 47 очков и занимает шестое место. Амстердамцы возглавляют турнирную таблицу, опережая ПСВ по дополнительным показателям.
    • Во встрече первого круга «Аякс» победил «Витесс» со счетом 4:0.

    Источник: Официальный сайт «Витесса»

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