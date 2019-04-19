В Голландии перенесли предпоследний тур Эредивизие из-за выхода «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов 

Королевский футбольный союз Нидерландов перенес 33-й тур Эредивизие с 28 апреля на 15 мая. Это произошло из-за выхода «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов.

Первый матч 1/2 финала ЛЧ пройдет 30 апреля, ответная игра состоится 8 мая. Соперником «Аякса» будет «Тоттенхэм».

Два последних тура Эредивизие (33-й и 34-й тур) будут сыграны 15 и 12 мая соотвественно.

«Аякс» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии с 74 очками.

Столько же очков у ПСВ, который идет вторым.

Состав «Аякса» – феномен: он младше 25, половину воспитали сами