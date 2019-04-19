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    В Голландии перенесли предпоследний тур Эредивизие из-за выхода «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов 

    Королевский футбольный союз Нидерландов перенес 33-й тур Эредивизие с 28 апреля на 15 мая. Это произошло из-за выхода «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов.

    Первый матч 1/2 финала ЛЧ пройдет 30 апреля, ответная игра состоится 8 мая. Соперником «Аякса» будет «Тоттенхэм».

    Два последних тура Эредивизие (33-й и 34-й тур) будут сыграны 15 и 12 мая соотвественно.

    • «Аякс» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии с 74 очками.
    • Столько же очков у ПСВ, который идет вторым.

    Состав «Аякса» – феномен: он младше 25, половину воспитали сами

    Источник: Официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов

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    19.04.2019 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2431

      dinar7777dinar 1 час назад

      блистательная победа ! еще петухов накажут ! блюве со своим рональду отдыхают. впрочем как всегда)))

      -1
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      Рейтинг: +57

      SummerHAze > dinar7777dinar 33 минуты назад

      малолетний глор барселоны закройся уже, желчь так и прет))

      1
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