Льорис – о выходе «Тоттенхэма» в 1/2 финала ЛЧ: «Футбол иногда бывает сумасшедшим»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис поделился эмоциями после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4), по итогам которого лондонская команда добыла путевку в полуфинал турнира.

«Футбол иногда бывает сумасшедшим. Было много взлетов и падений с точки зрения эмоций. Думаю, что в конечном счете большое значение имел первый матч. Нам было очень важно не пропустить, именно это помогло нам выйти в полуфинал.

Если анализировать первый тайм, то мы могли бы лучше вести игру. На такой стадии нельзя выключаться. Возможно, именно это и произошло, когда мы забили второй гол. Но мы все еще учимся...

Это отличная возможность для клуба и многих игроков, так как мы не привыкли играть на таком этапе Лиги чемпионов. Но мы показали характер и свои личные качества. Во втором тайме нам пришлось очень нелегко, но мы всегда оставались в игре и сохраняли веру», – сказал Льорис.