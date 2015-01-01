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    Льорис – о выходе «Тоттенхэма» в 1/2 финала ЛЧ: «Футбол иногда бывает сумасшедшим»

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис поделился эмоциями после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4), по итогам которого лондонская команда добыла путевку в полуфинал турнира.

    «Футбол иногда бывает сумасшедшим. Было много взлетов и падений с точки зрения эмоций. Думаю, что в конечном счете большое значение имел первый матч. Нам было очень важно не пропустить, именно это помогло нам выйти в полуфинал.

    Если анализировать первый тайм, то мы могли бы лучше вести игру. На такой стадии нельзя выключаться. Возможно, именно это и произошло, когда мы забили второй гол. Но мы все еще учимся...

    Это отличная возможность для клуба и многих игроков, так как мы не привыкли играть на таком этапе Лиги чемпионов. Но мы показали характер и свои личные качества. Во втором тайме нам пришлось очень нелегко, но мы всегда оставались в игре и сохраняли веру», – сказал Льорис.

    • «Тоттенхэм» впервые в своей истории стал полуфиналистом Лиги чемпионов.
    • За право сыграть в финале турнира команда Маурисио Покеттино сразится с «Аяксом».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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