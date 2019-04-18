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  • Льорис – о выходе «Тоттенхэма» в 1/2 финала ЛЧ: «Футбол иногда бывает сумасшедшим»

Льорис – о выходе «Тоттенхэма» в 1/2 финала ЛЧ: «Футбол иногда бывает сумасшедшим»

18 апреля 2019, 09:33
3

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис поделился эмоциями после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4), по итогам которого лондонская команда добыла путевку в полуфинал турнира.

«Футбол иногда бывает сумасшедшим. Было много взлетов и падений с точки зрения эмоций. Думаю, что в конечном счете большое значение имел первый матч. Нам было очень важно не пропустить, именно это помогло нам выйти в полуфинал.

Если анализировать первый тайм, то мы могли бы лучше вести игру. На такой стадии нельзя выключаться. Возможно, именно это и произошло, когда мы забили второй гол. Но мы все еще учимся...

Это отличная возможность для клуба и многих игроков, так как мы не привыкли играть на таком этапе Лиги чемпионов. Но мы показали характер и свои личные качества. Во втором тайме нам пришлось очень нелегко, но мы всегда оставались в игре и сохраняли веру», – сказал Льорис.

  • «Тоттенхэм» впервые в своей истории стал полуфиналистом Лиги чемпионов.
  • За право сыграть в финале турнира команда Маурисио Покеттино сразится с «Аяксом».

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Тоттенхэм Манчестер Сити Льорис Уго
Комментарии (3)
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Ашет Арбузян
1555570000
Барса-Ливер был бы более правильным финалом. А так....
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Рубик Докоян
1555570104
Разве только футбол ?...
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zigbert
1555597268
Помогли еще голы на чужом поле.
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